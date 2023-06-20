Нацбанк збільшив ліміт на фінансові операції чиновників

Грошові кошти на касі банку. Фото: google.com

В Україні послабили контроль за фінансовими рахунками "політично значущих осіб". Регулятор ухвалив рішення підвищити ліміт на обсяги операцій для такої категорії людей.

Про це інформує пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Згідно з рішенням Центробанку, гранична межа на обсяги фіноперацій за рахунками "політично значущих осіб" (Politically Exposed Persons, РЕРs) встановлена на рівні 400 тис. грн за місяць, тоді як раніше ліміт становив 200 тис. грн за квартал.

Регулятор зазначив, що пом'якшив вимоги щодо джерел статків "політично значущих осіб", а також пов'язаних фіноперацій. Це має посприяти зменшенню обмежень і запобігатиме у майбутньому неправомірним відмовам фінустанов в обслуговуванні такої категорії клієнтів.

У Нацбанку стверджують, що рішення має посприяти "покращенню фінансової діяльності" та забезпечити економічний розвиток України.

"Політично значущі особи"

Під політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEPs) маються на увазі громадяни, які обіймають чи обіймали високі посади у держорганах, політсилах чи міжнародних організаціях. Йдеться про такі категорії людей:

президенти;

прем'єр-міністри;

міністри;

державні секретарі;

народні депутати;

військові високопосадовці;

судді;

інші особи, які працюють у держструктурах.

Через те, що PEPs мають вплив та контроль за значними фінансовими обсягами та вирішують стратегічні питання країни, банки здійснюють особливий фінмоніторинг таких операцій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк хоче змінити правила купівлі доларів. В країні зникне проблема із відмовою банків та обмінників приймати гроші без комісії.

Також ми писали, що із 16 червня Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.