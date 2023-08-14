Реєстрація авто стала дорожчою — які зросли ціни на номери та техпаспорт

Авто на стоянці. Фото: google.com

Міністерство внутрішніх справ України оновило вартість державної реєстрації, а також перереєстрації транспорту, мототранспорту та причепів. Це пов'язано із подорожчанням бланків під техпаспорт.

Така інформація міститься на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Як змінилась вартість номерів та техпаспорту

У МВС зазначають, що бланки для свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу подорожчали з 312 до 405 гривень.

Тепер орієнтовна ціна реєстрації або ж перереєстрації транспорту усіх категорій чи окремих агрегатів (з видачею номерних знаків) становить 955 гривень, вартість для мототранспорту — 727 гривень, для причепів – 716 гривень, для мопедів чи окремих агрегатів — 698 гривень.

Як пояснюють у сервісному центрі, подорожчання стосується тільки випадків виготовлення свідоцтв про реєстрацію на фізичному бланку (пластикової картки), вартість е-свідоцтва про реєстрацію транспорту не змінилася.

Власники авто можуть відмовитися від пластикового техпаспорту та отримати тільки електронний документ, який відображатиметься у застосунку "Дії". У такому випадку вартість бланка не буде сплачуватися.

При цьому багато сервісних центрів досі видають свідоцтва про реєстрацію на старих бланках за тарифом 312 гривень (до вичерпання запасів).

Доходи автомобільних бізнесів

Загалом у країні минулого року Сервісні центри МВС уперше зареєстрували 500 тис. транспортних засобів. Зокрема, 13,32 тис. легкових електроавто, що на 56% більше у порівнянні з попереднім роком.

Згідно з аналітичними даними YouControl.Market, у 2022 році найбільшу частку в чистих доходах зафіксували автомобільні бізнеси, розміщені у Києві (54,5%, 77 млрд гривень чистого доходу), Київській (17,2%, 24,4 млрд гривень, Дніпропетровській (4,2%, 5,9 млрд гривень), Волинській (4,1%, 5,8 млрд гривень) та Львівській (3,5%, 4,9 млрд гривень) областях. Київ та область мають 71,7% в структурі доходів.

Найменший обсяг чистого доходу торік отримали автомобільні бізнеси у Херсонській (0,02%, 30,2 млн), Сумській (0,19%, 276,3 млн), Донецькій (0,22%, 319,1 млн), Чернігівській (0,24%, 336 млн) та Житомирській (0,38%, 546,5 млн) областях.

Сумарно автодилери прозвітували у 2022 році про понад 142,3 мільярда гривень чистого доходу.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що "тіньова" частка угод купівлі-продажу вживаних автомобілів в Україні може становити до 50% від їх офіційної кількості. Експерти розповіли, яка справжня різниця між статистикою і станом речей на вторинному авторинку.

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