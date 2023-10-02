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Рекордне посилення підтримки гривні: скільки грошей витратив НБУ з резервів

2 жовтня 2023 13:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ посилив підтримку гривні — скільки продав доларів на міжбанку у вересні
Будівля НБУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) посилили підтримку гривні у вересні поточного року. Регулятор продав на міжбанківському валютному ринку рекордну суму зі своїх золотовалютних резервів.

Такі дані оприлюднено на офіційному порталі НБУ.

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Скільки грошей витратив НБУ з резервів

Обсяги валюти, витрачені із золотовалютних резервів у вересні, регулятор не продавав із січня 2023 року. Йдеться про суму у 2,69 млрд доларів.

У серпні продав трохи меншу суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу із міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7% — 2,369 млрд доларів (на 0,423 млрд доларів більше, ніж у липні).

За поточний рік регулятор для підтримки балансу на валютному ринку продав 19,27 млрд доларів.

 

валюта НБУ
Джерело: РБК

Міжнародна фінансова допомога

Проте витрачені кошти покриває міжнародна допомога. У вересні 2023 року було виділено 3 млрд доларів. Зокрема, грантові кошти (безповоротна допомога) становили більше третини від загального обсягу фінпідтримки.

За інформацією Мінфіну, найбільше коштів у вересні 2023 року Україні виділили:

  • Європейський Союз (ЄС) — 1,6 млрд доларів (як пільгове кредитування);
  • Сполучені Штати — 1,25 млрд доларів (гранти);
  • Світовий банк (СБ) під гарантії Британії — 100 млн доларів (як пільгове кредитування).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) розповів про плани переходу до керованої гнучкості валютного курсу. Тільки після цього етапу вирішуватимуть, чи повертатися до плаваючого курсу долара.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.

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