Рік буде дуже важким: експерт спрогнозував наслідки від заборони на імпорт українського зерна в ЄС

Комбайн і зерно. Джерело: usm.media

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно Європейський Союз ухвалив рішення до 15 вересня продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України до Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

Ба більше, виконуючий обов’язки міністра Румунії з питань сільського господарства та розвитку сільських територій, має намір звернутися до Європейської комісії з проханням продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця року. Новини.LIVE спитали у голови Аграрного союзу України Геннадія Новікова, яких збитків зазнають українські аграрії через фактичний бойкот їх продукції.

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За словами експерта, збитки від заборони імпорту українського зерна та через блокування Росією зернового коридору можуть сягати мільярдів доларів США.

"Прогноз ціни на новий врожай на 30% нижчий від ціни минулого року. Україна самотужки не може спожити таку велику кількість зерна", — додав голова Аграрного союзу України.

Він зазначив, що якщо в минулому році українські аграрії продавали пшеницю по 5,7-5,8 тисячі гривень за тонну, то новий врожай цієї зернової культури, за прогнозами, доведеться продавати лише за 4,5 тисячі гривень за тонну. І така тенденція, за словами Геннадія Новікова, пошириться на всі види зернових культур. Значно "просяде" в ціні і ріпак.

"Десь п'ять тисяч гривень збитків на тонні ріпака. І це ще буде добре, якщо буде так. В минулому році було від 15 до 17 тисяч гривень за тонну, зараз дай Боже, щоб було 10-12 тисяч", — підкреслив Новіков.

Через що почали бойкотувати українське зерно

За словами голови Аграрного союзу, через імпорт української агропродукції європейським фермерам довелось знизити ціну на своє зерно приблизно на 30 євро, що їм здалося надмірною поступкою. В той же час, українські аграрії продають свою продукцію по 135 доларів за тонну.

Через заборону на імпорт зерна і зниження цін на продукцію українських аграріїв можуть чекати дуже важкі часи. Навіть цього сезону, зазначив Новіков, фермерам довелося суттєво економити на добривах і насінні.

"Якщо в цьому році буде така ціна, яку я назвав — це просто збиток. Я не знаю хто зможе витримати цю ціну. Рік буде дуже важким", — додав голова Аграрного союзу України.

Нагадаємо, Україна наполягатиме на компенсації збитків через подальше обмеження імпорту української агропродукції. На думку віцепремʼєрки Ольги Стефанішиної, це обмеження слід розцінювати як перекриття кисню, яке матиме наслідки на глобальному рівні.