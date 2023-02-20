Ринок криптовалюти — інвестори радять вкладати у біткоїн

ВТС пророкують масштабні перспективи

Американський інвестор Роберт Кійосакі висловився на підтримку Bitcoin (BTC), який минулого року суттєво "просів", однак у 2023 році наполегливо зростає у вартості. Він упевнений, що потрібно вкладати у найпершу криптовалюту.

Про це він написав у Twitter.

Інвестиції у Bitcoin

За словами автора бестселера "Бідний тато, Багатий тато" Кійосакі, він є прихильником вливання фінансів у цифрове "золото", його фізичний аналог та срібло. Інвестор переконаний, що саме біткоїн найкраще підходить "для нестабільних часів".

Він нагадав, що завжди вважав інвестування в акції, облігації, взаємні фонди та ETF ризикованим, а під час підвищеної нестабільності фінансових ринків, це стало ще небезпечнішим.

Мільярдер зауважив, що зараз ціна біткоїна може коливатися, проте у глобальному сенсі очікуються масштабні перспективи цифрового активу.

Раніше він висловлював упевненість, що ціна віртуальної валюти підвищиться у 20 разів з нинішніх позначок через декілька років. За його прогнозом, ціна підвищиться до 500 тисяч доларів за 1 BTC.

За його очікуваннями, на порозі — великий крах усіх провідних ринків. Також прогнозує повторення великої Депресії у США.

Ситуація на ринку криптовалют 20 лютого

На криптовалютному ринку Bitcoin продовжує дорожчати, хоч кілька днів тому курс знову "просів". У понеділок, 20 лютого, вартість ВТС становить 24,927 тис. доларів, тоді як у п'ятницю коштував 23,788 тис. доларів. Таким чином, перша криптовалюта перебуває фактично на найвищому рівні із серпня минулого року.

Інформація щодо інших капіталізованих криптоактивів:

Нагадаємо, на початку листопада на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.

Раніше ми писали, що на криптовалютному ринку Bitcoin продовжував коливатися, але зі сталою тенденцією до здорожчання.