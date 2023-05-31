Ринок нерухомості: скільки компаній скоротили персонал через війну з РФ

Недобудовані будинки. Фото usp-ltd.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Після початку війни 62,8% компаній ринку нерухомості України скоротили персонал від 10% до 50%. Більше чверті підприємств довелося скоротити штат удвічі.

Про це повідомила співзасновниця Ukrainian Real Estate Club Ольга Соловей під час презентації дослідження основних трендів ринку нерухомості 2022-2023 років.

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Опитування проводилось серед девелоперських, архітектурних, сервісних та будівельних компаній, а також компаній з управління проектами нерухомості. Згідно з результатами опитування, 62,8% компаням ринку нерухомості України після початку війни довелося скоротити від 10% до 50% персоналу.

При цьому 27,7% підприємств ринку нерухомості скоротили штат удвічі. Лише 35% не змінили кількості працівників, тільки 2% компаній вдалося за цей період наростити штат.

Чому компанії ринку нерухомості скоротили персонал

Як зазначається в дослідженні, значна частка співробітників компаній ринку нерухомості України після 24 лютого 2022 року пішли в тероборону та до лав ЗСУ. Деякі компанії таким чином залишись без 60% персоналу.

Крім того, за деякими непублічними даними, крім працівників, яких мобілізували у 2022 році, з березня 2022 року майже 75% працівників галузі відправили у відпустки без збереження оплати або суттєво знизили їм запрлатню.

Втім, є і гарні новини. В 2023 році активність на ринку нерухомості трохи відновилася. Так, згідно з опитуванням, у половині компаній мають намір набрати ще 10-30% персонало, а майже 8% опитаних планують збільшити кількість працівників більше ніж на 30%.

"Про повернення розміру виплат і кількості працівників на рівень 2021 року говорити ще рано. 10% компаній, як і раніше, у процесі скорочення штату. І доцільність таких рішень очевидна, і для компаній у сфері будівництва, ринок якого за своїми обсягами скоротився в десятки разів, і для компаній у сфері управління об'єктами нерухомості та сервісних компаній", — зазначила Ольга Соловей

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. У середньому українцям готові платити 11 тис. грн.