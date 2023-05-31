Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ринок нерухомості: скільки компаній скоротили персонал через війну з РФ arrow

Ринок нерухомості: скільки компаній скоротили персонал через війну з РФ

31 травня 2023 17:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ринок нерухомості: скільки компаній скоротили персонал через війну з РФ
Недобудовані будинки. Фото usp-ltd.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Після початку війни 62,8% компаній ринку нерухомості України скоротили персонал від 10% до 50%. Більше чверті підприємств довелося скоротити штат удвічі.

Про це повідомила співзасновниця Ukrainian Real Estate Club Ольга Соловей під час презентації дослідження основних трендів ринку нерухомості 2022-2023 років.

Читайте також:

Опитування проводилось серед девелоперських, архітектурних, сервісних та будівельних компаній, а також компаній з управління проектами нерухомості. Згідно з результатами опитування, 62,8% компаням ринку нерухомості України після початку війни довелося скоротити від 10% до 50% персоналу.

При цьому 27,7% підприємств ринку нерухомості скоротили штат удвічі. Лише 35% не змінили кількості працівників, тільки 2% компаній вдалося за цей період наростити штат.

Чому компанії ринку нерухомості скоротили персонал

Як зазначається в дослідженні, значна частка співробітників компаній ринку нерухомості України після 24 лютого 2022 року пішли в тероборону та до лав ЗСУ. Деякі компанії таким чином залишись без 60% персоналу.

Крім того, за деякими непублічними даними, крім працівників, яких мобілізували у 2022 році, з березня 2022 року майже 75% працівників галузі відправили у відпустки без збереження оплати або суттєво знизили їм запрлатню.

Втім, є і гарні новини. В 2023 році активність на ринку нерухомості трохи відновилася. Так, згідно з опитуванням, у половині компаній мають намір набрати ще 10-30% персонало, а майже 8% опитаних планують збільшити кількість працівників більше ніж на 30%.

"Про повернення розміру виплат і кількості працівників на рівень 2021 року говорити ще рано. 10% компаній, як і раніше, у процесі скорочення штату. І доцільність таких рішень очевидна, і для компаній у сфері будівництва, ринок якого за своїми обсягами скоротився в десятки разів, і для компаній у сфері управління об'єктами нерухомості та сервісних компаній", — зазначила Ольга Соловей

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. У середньому українцям готові платити 11 тис. грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB