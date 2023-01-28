Долар в Україні — що чекає на курс у 2023 році

Будь-які затримки з отримання допомоги загрожуватимуть погіршенням ситуації

В Україні на валютному ринку відносно стабільне становище національної валюти безпосередньо залежить від зовнішньої фінансової допомоги. При цьому будь-які затримки в її отриманні загрожуватимуть погіршенням ситуації, тиснувши на курс долара.

Про це розповідають фінансові аналітики.

Загрози для долара

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, саме допомога від західних партнерів сприяла стабільності гривні минулого року.

"Серед чинників, які впливатимуть на валютний ринок країни ми враховуємо насамперед регулярність зовнішнього фінансування, яке надходить. Минулий рік нам вдалося пережити лише завдяки зовнішнім грошам, а за умови, коли війну не закінчують, тож й економіка в зростання наразі не піде, поточного року для нас також важливими є кредити та їхня стабільність", — розповідає експерт.

При цьому загроза наслідків від російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури лише наростає. Це несе загалом негативний вплив на економіку. Бюджетні надходження опосередковано впливають на ринок, оскільки обстріли вимагають додаткових видатків.

"Інфраструктурні руйнування як існуючі, так само й потенційні, негативно позначатимуться на бюджеті країни і можуть потребувати нових непередбачених видатків, тому фактор війни зберігається сильним чинником тиску на валютний ринок країни за умови, що НБУ не запровадить адміністративних обмежень на валютні коливання", — вважає аналітик.

Що чекає на долар у 2023-му

За словами експерта, ситуація на ринках і загалом в країні зараз є такою, що національна валюта буде стабільною протягом року, якщо не буде вищеперелічених загроз. Так, у лютому зберігатиметься пріоритетним рівень близько 40 грн/долар.

"Причин є декілька: попит на валюту зростати не буде, оскільки потребу в імпорті енергоносіїв та електрообладнання задовольнили в грудні-січні, саме для цього переважно купували долари та євро", — пояснив фахівець.

Зараз зберігаються потоки фінансової підтримки від держав та міжнародних фінансових інститутів, що дозволяє Національному банку України (НБУ) дотримуватися політики фіксованого курсу.

28 січня на готівковому ринку долар у середньому коштує у купівлі 39,91 гривні, у продажу — 40,59.

Динаміка курсу американської валюти протягом 2022 року на чорному ринку за даними порталу Мinfin:

Що кажуть у НБУ

У Національному банку заявляють, що є достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

Нагадаємо, банкіри та фінансисти курс гривні прогнозують протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні банкіри заявляли, що курс може становити 43,23 грн/долар. На переконання фінансових аналітиків, долар буде дешевший — 41,11 грн/дол. У жовтні прогнозували 42,30 грн/дол.

Українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року. Обсяг був суттєво менший, ніж було торік.