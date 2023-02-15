Кібершахрайство в Україні — РНБО та НБУ запустили проєкт протидії

РНБО та НБУ запустили проєкт із протидії кібершахрайству
В Україні стартував проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовій сфері. Його запустили Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) та Національний банк України (НБУ).
Про це повідомляє пресцентр НБУ.
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Протидія шахрайству
Як зазначає пресслужба, головне завдання проєкту — посилити захист населення від кіберзлочинців, які активізувалися під час воєнного стану в Україні. Для викрадання грошей шахраї створюють фішингові кампанії, мета яких — виманювання інформації для доступу до банківських рахунків.
"Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям", — йдеться в повідомленні.
Так, минулого року Національний банк виявив близько 4,5 тис. підробних сайтів. Це спонукало НБУ впровадити захід протидії шкідливим сайтам.
Нові кроки мають посилити кіберзахист фінансової системи, убезпечити українців від аферистів, а в майбутньому — скоротити кількість фішингових атак та загалом обсяги фінансового шахрайства в країні, додали в Нацбанку.
Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації раніше заявляли, що в Україні через постійні вимкнення електрики у зв'язку із російськими обстрілами виникли проблеми з мобільним зв'язком і шахраї вирішили скористатися ситуацією для виманювання грошей.