Кібершахрайство в Україні — РНБО та НБУ запустили проєкт протидії

РНБО та НБУ запустили проєкт із протидії кібершахрайству

В Україні стартував проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовій сфері. Його запустили Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) та Національний банк України (НБУ).

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

Протидія шахрайству

Як зазначає пресслужба, головне завдання проєкту — посилити захист населення від кіберзлочинців, які активізувалися під час воєнного стану в Україні. Для викрадання грошей шахраї створюють фішингові кампанії, мета яких — виманювання інформації для доступу до банківських рахунків.

"Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям", — йдеться в повідомленні.

Так, минулого року Національний банк виявив близько 4,5 тис. підробних сайтів. Це спонукало НБУ впровадити захід протидії шкідливим сайтам.

Нові кроки мають посилити кіберзахист фінансової системи, убезпечити українців від аферистів, а в майбутньому — скоротити кількість фішингових атак та загалом обсяги фінансового шахрайства в країні, додали в Нацбанку.

Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації раніше заявляли, що в Україні через постійні вимкнення електрики у зв'язку із російськими обстрілами виникли проблеми з мобільним зв'язком і шахраї вирішили скористатися ситуацією для виманювання грошей.