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Робота для українців за кордоном: які пропозиції та скільки готові платити у Європі

27 січня 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Робота для українців за кордоном — які зараз пропозиції в країнах Європи
Вибір вакансій для іноземців доволі широкий
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Кількість вакансій для іноземців у Європі відчутно зменшилася у порівнянні з передноворічним попитом. При цьому вибір доволі широкий, попри кволий сезон на виробництві та уповільнення економіки.

Про це повідомили експерти польської Міграційної платформи EWL.

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Так, фахівці Міграційної платформи EWL зібрали вакансії для українців за кордоном, які не вимагають спеціальних навичок та знання місцевої мови.

Польща

Зокрема, у Польщі є вибір вакансій для біженців у провідних галузях. Головно — це сфера логістики, де потребують працівників складів. Водночас після свят їх істотно поменшало через спад онлайн-замовлень. Пропонують роботу і в автомобільній сфері, на підприємствах харчової промисловості, які вже зараз проводять підготовку до літнього сезону.

З нового року у Польщі підняли мінімальну ставку до 3,49 тис. злотих брутто (у перерахунку 29,7 тисячі гривень), у липні підвищать до 3,6 тис. злотих брутто (це близько 30,7 тисячі гривень). У середньому працівникам платять за просту фізичну роботу без знання польської мови — до 4,4 тис. злотих (34−37 тисяч гривень).

Нідерланди

У цій країні спостерігається нестача працівників на підприємствах з виробництва м’ясної продукції, а також на логістичних складах. Зарплата за роботу без спеціальних навичок чи знання мови становить 1,8 тис. євро на місяць (72,2 тис. гривень). З розмовною англійською можна працевлаштуватися кухарями чи офіціантами за зарплату 1,9 тис.− 2 тис. євро нетто (76,2 − 80,2 тис. грн).

Чехія

У Чехії аналогічна ситуація до польської. Там деякий вплив на ринок праці має криза в енергетиці, війна в Україні та сезонне падіння виробництва. Найбільш популярні професії та актуальні вакансії для працівників логістичних складів для збору деталей кондиціонерів, вентиляторів чи кондиціонерів для авто.

Здебільшого роботодавці пропонують безкоштовне житло для працівників. Деякі надають безплатне харчування чи пропонують нижчі ціни. За роботу без знання чеської мови і досвіду платять 25 − 28 тис. крон нетто (у перерахунку 42,1 − 47,2 тисячі гривень).

Румунія

У цій країні пропонують українцям також роботу на логістичних складах та виробництві. Проте зарплати нижчі порівняно з іншими європейськими країнами. Там намагаються конкурувати кращими умовами для біженців з України. Зокрема, деякі роботодавці запрошують українських жінок на роботу, пропонуючи безплатне житло, а також купони на безплатне харчування із зарплатнею у 550 євро (22 тис. гривень).

"За проживання дітей теж не треба платити. Жінки самоорганізовуються по змінах і поки одні працюють, інші доглядають за дітьми", — розповідають експерти.

Нагадаємо, у Британії останнім часом суттєво зросла кількість безпритульних біженців із України. Така тенденція може бути пов'язана із припиненням фінансової підтримки з боку британців.

Також у Польщі скорочуються програми фінансової підтримки українських біженців, які діяли від початку повномасштабного вторгнення росії. Так, грошові виплати більше не здійснює німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

 

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