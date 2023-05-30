Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій arrow

Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій

30 травня 2023 16:33
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій
На Львівщині шукають здебільшого працівників фізичної праці. Фото: Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На сьогодні на Львівщині зареєстровано понад сто вакансій роботи із наданням житла. Найбільшу кількість працівників шукають у Львові.

Статистику по вакансіям з наданнями житла у Львіській області оприлюднила пресслужба місцевого центру зайнятості.

Читайте також:

Так, у Львівській філії ЛОЦЗ станом на 29 травня, в наявності є 34 вакансії із наданням житла. Найбільшу зарплатню пропонують пивоварам (23 тис. грн) і кухарям (20 тис. грн). 

Решта вакансій:

  • токар — 16 тис. грн;
  • тракторист — 15 тис. грн; 
  • продавець непродовольчих товарів – 14,5 тис. грн;
  • бармен – 10 тис. грн;
  • робітник фермерського господарства  – 10 тис. грн;
  • видувальник скловиробів – 10 тис. грн;
  • мийник-прибиральник рухомого складу – 9 тис. грн;
  • монтер колії – 8,7 тис. грн;
  • дояр – 7,5 тис. грн.

Мінімальний заробіток і проживання також пропонують офіціантам, кухонним робітникам і прибиральникам службових приміщень.

Які вакансії по районах Львівської області

Четвертина вакансій на Львівщині припадає на Червоноградський район. Тут шукають та готові надати житло трактористам-машиністам сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Таким робітникам готові платити 30 тис. грн, а також компенсувати вартість пального та забезпечують корпоративним мобільним зв’язком.

Натомість кухарю у Червонограді пропонують 10 тис. грн, а офіціанту – 7 тис.

У Дрогобичі працедавці шукають маляра, підсобних робітників, покоївок і футерувальника-муляра. Їх готові забезпечити житлом і щомісячною зарплатою у розмірі 10 тис грн. Трохи менше готові платити операторам пральних машин — 9 тис. грн. Найменшу зарплатню пропонують трактористам і психологам – 12 тис. і 8,3 тис. грн. відповідно.

Дві вакансії із житлом зареєстровано у Золочівському районі. Тут шукають лікаря загальної практики (15 тис. грн) і столяра (6,7 тис. грн).

Стрийські роботодавці запрошують шеф-кухаря, якому гарантують 12,8 тис. грн, а також завідувача виробництвом — 9 тис. та дояра — 7 тис. грн. Крім того, тут пропонують житло і мінімальну зарплатню покоївкам і прибиральникам службових приміщень.

У Яворівському районі на 7,2 тис можуть розраховувати грибоводи, а на 7 тис. грн — бетоняр.

Нагадаємо, українці можуть заробляти на сезонних роботах у Польщі до 1100 євро на місяць. Крім того, у Польщі, як і в більшості країн Європи, існує потреба у фізичній праці. Тому українці переважно йдуть працювати на склади, виробництва, у готельно-ресторанну сферу та будівництво. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB