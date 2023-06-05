Подобова оренда котеджів в Україні: ціни на оренду заміських будинків

Котедж у лісі. Фото: gamerwall.pro

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вже понад рік Україна проходить через вкрай непрості випробування, пов’язані з російською агресією. Однак українці не втратили прагнення до відпочинку.

На жаль, через війну далеко не всі можуть провести відпустку за кордоном. Ба більше, не у всіх зараз є можливість піти у відпустку. Але провести сонячні вихідні на природі можна і навіть потрібно собі дозволяти.

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Будинок зі смереки в Яготині

Почнемо з найбільш бюджетних варіантів. В місті Яготин здається двоповерховий будинок зі смереки. На першому поверсі розташовані спальня з двоспальним ліжком, кухня та санвузол. На другому — дві кімнати з трьома односпальними ліжками.

Загальна площа будинку: 100 кв. м. У дворі є альтанка та місце для паркування автомобіля.

Ціна оренди: 600 грн на добу.



Скріншот оголошення про оренду дому в Яготині. Джерело: OLX

Рибацький будинок на озері в Киданівці

Ще одна бюджетна пропозиція — рибацький будинок на озері в селі Киданівка. Проте бажаючим орендувати цей будинок потрібно мати на увазі, що розташований він досить далеко від столиці — близько двох годин автомобілем від Києва.

Будинок має два поверхи, розташований на березі озера, поряд є ліс. Підійде для відпочинку 4-5 чоловік. Для відпочиваючих тут є баня, стаціонарна купольна палатка та байдарка.

Ціна оренди: 350 грн на добу з людини.

Скріншот оголошення про оренду дому в селі Киданівка. Джерело: OLX

Затишний будинок у Ворзелі

Цей будинок розташований вже ближче до столиці — у пгт Ворзель. Проте й ціна оренди вже трохи вища за попередні. У затишному будинку, як сказано в оголошенні, є все необхідне для проживання, окрім постільної білизни та рушників, які треба буде взяти з собою.

Площа його складає 55 кв. м: кухня-студія, 2 кімнати, туалет і душова. Для відпочиваючих тут є бойлер, плита, мікрохвильова піч, холодильник, телевізор, чайник, тостер, підігрів підлоги. Також у нагоді гостям стануть тераса і місце для паркування автомобіля. Будинок здається максимум на 6 гостей.

Ціна оренди: 2300 грн на добу.



Скріншот оголошення про оренду дома у Ворзелі. Джерело: OLX

Таунхаус на березі Десни

Ще одна вельми цікава пропозиція — двоповерховий таунхаус в селі Хотянівка. Будинок розташований на березі Десни та має сучасний дизайнерський ремонт. Для відпочинку гостей тут є дві спальні з двоспальними ліжками, суміжна вітальня, кухня з виходом у двір, та два санвузли.

Крім того в таунхаусі встановленні кондиціонери, а підлга оздоблена підігрівом. На території є мангали, дитячий майданчик, батут, шезлонги та тенісний стіл.

Ціна оренди: 3000 грн за будній день і 5000 у вихідні та святкові дні. Оренда на місяць коштує 40 тис. грн плюс електроенергія. Здається будинок мінімум на дві доби.

Скріншот оголошення про оренду таунхаусу на березі Десни. Джерело: OLX

"Найкращий екобудинок України"

Саме так його охарактеризував автор оголошення. Він також додав, що цей будинок є переможцем у номінації "Екодім України" 2017 року. Втім, відпочиваючим слід знати, що будинок розташований за 10 кілометрів від міста Буча.

Двоповерховий котедж знаходиться на території котеджного містечка "Біг Бен", у лісовому масиві. В будинку та на ділянці є все необхідне для гарного відпочинку: дві спальні з двоспальними ліжками, вітальня, два санвузли, душова, ванна, басейн з підігрівом та очищенням води, інфрачервона сауна, зона барбекю.

Ціна оренди залежить від кількості гостей:

до 4 осіб — 3500 грн/доба;

5 осіб — 4000 грн/доба;

6 осіб — 5000 грн/доба;

7 осіб — 5500 грн/доба;

8 осіб — 6000 грн/доба;

9 осіб — 6500 грн/доба;

10 осіб — 7000 грн/доба;

понад 10 осіб: 7000 грн/доба плюс 300 грн з людини.

Діти до 7 років — безкоштовно.

Скріншот оголошення про оренду екобудинка. Джерело: OLX

Заміський котедж

Заміський котедж у селі Займище. Знаходиться в 30 км від станції метро "Позняки" у бік Борисполя. Автор оголошення підкреслює: будинок здається тільки адекватним, культурним та не галасливим компаніям.

На першому поверсі будинку розташовані кухня-студія, спальня, санвузол та душ. На другому поверсі: дві спальні та вітальня. Всього 14 спальних місць.

У котеджі та на території є п’ять місць для паркування, озеро, чан, лазня, одна крита та дві відкритих альтанки, апітерапія, гойдалка, мангал.

Ціна оренди:

Будні (пн-чт) — 3000 грн/доба;

Вихідні (пт, нд) — 3500грн/доба;

Вихідні (сб) — 4000/доба.

Лазня та чан оплачується окремо.

Скріншот оголошення про оренду заміського котеджу. Джерело: OLX

Будиночок в лісі

Будинок знаходиться в селі Лютіж та оточений сосновим лісом. За 300 метрів від нього - Київське водосховище. Автор оголошення підкреслює, що будинок ідеально підійде для романтичного вікенду та сімейного відпочинку.

У будинку 4 кімнати: вітальня-їдальня, дві спальні, гостьова кімната. На кухні вся необхідна техніка. До будинку примикає простора тераса з виходом до зони барбекю, є місця для парковки автомобілів.

Ціна оренди:

Будні (пн-чт) — 4600 грн/доба;

Вихідні (пт, сб, нд) — 5500 грн/доба.



Скріншот оголошення про оренду будиночка в лісі. Джерело: OLX

Двоповерховий будинок у Києві

Варіант для тих, хто не любить їхати далеко від Києва. Будинок розташований у приватному секторі Голосіївського району столиці. На першому поверсі будинку є сауна, зал з каміном, обідній стіл, великий ТВ, м'який розкладний диван. На другому поверсі — два спальні номери з санвузлами.

Також є великий басейн та лазня, проте остання — за додаткову оплату. Максимальна кількість людей — 15.

Ціна оренди: 8000 грн/доба.

Скріншот оголошення про оренду двоповерхового будинку в Києві. Джерело: OLX

Будинок з басейном

У місті Бориспіль здається будинок з великою терасою та басейном. Крім того, на території є піч, мангал, лежаки, батут та гойдалка.

Кількість спальних місць: 6+.

Ціна оренди: 500 грн/год.

Скріншот оголошення про оренду будинку з басейном. Джерело: OLX

Будинок біля Дніпра

Найдорожчий будинок в нашій підбірці більше схожий на справжній палац. Розташований він в селі Вишеньки та має прямий доступ до Дніпра. Крім того, тут є власна пристань, човен, вудки, спінінги, казан для приготування плова, вертіль та гриль.

На ділянці є невеликий ставок з рибою, черепахами та дикими качками, два будинки: один - 260 кв. метрів, другий - гостьовий будинок, плюс лазня.Також є басейн на 40 "кубів" з нічним підсвічуванням, чотири альтанки, волейбольне поле, міні футбольне поле із зеленим газоном, тенісний стіл та гра дартс. Ділянкою протікає струмок.

Крім того, на ділянці є фінська купіль з гарячою водою, старовинний робочий самовар та професійний більярдний стіл. Автор оголошення підкреслює, що будинок не здається гучним компаніям.

Ціна оренди:

Будні (пн-чт) — 11 000 грн/доба;

Вихідні (пт, сб, нд) — від 16 000 грн/доба.

Скріншот оголошення про оренду двоповерхового будинку біля Дніпра. Джерело: OLX

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