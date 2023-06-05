Подобова оренда котеджів в Україні: ціни на оренду заміських будинків

Романтичний будинок в лісі або палац біля Дніпра: де зняти котедж під Києвом і скільки це коштує
Вже понад рік Україна проходить через вкрай непрості випробування, пов’язані з російською агресією. Однак українці не втратили прагнення до відпочинку.
На жаль, через війну далеко не всі можуть провести відпустку за кордоном. Ба більше, не у всіх зараз є можливість піти у відпустку. Але провести сонячні вихідні на природі можна і навіть потрібно собі дозволяти.
Новини.LIVE розповідають про варіанти подобової оренди заміських будинків в Київській області, та скільки за таке задоволення доведеться заплатити.
Будинок зі смереки в Яготині
Почнемо з найбільш бюджетних варіантів. В місті Яготин здається двоповерховий будинок зі смереки. На першому поверсі розташовані спальня з двоспальним ліжком, кухня та санвузол. На другому — дві кімнати з трьома односпальними ліжками.
Загальна площа будинку: 100 кв. м. У дворі є альтанка та місце для паркування автомобіля.
Ціна оренди: 600 грн на добу.
Рибацький будинок на озері в Киданівці
Ще одна бюджетна пропозиція — рибацький будинок на озері в селі Киданівка. Проте бажаючим орендувати цей будинок потрібно мати на увазі, що розташований він досить далеко від столиці — близько двох годин автомобілем від Києва.
Будинок має два поверхи, розташований на березі озера, поряд є ліс. Підійде для відпочинку 4-5 чоловік. Для відпочиваючих тут є баня, стаціонарна купольна палатка та байдарка.
Ціна оренди: 350 грн на добу з людини.
Затишний будинок у Ворзелі
Цей будинок розташований вже ближче до столиці — у пгт Ворзель. Проте й ціна оренди вже трохи вища за попередні. У затишному будинку, як сказано в оголошенні, є все необхідне для проживання, окрім постільної білизни та рушників, які треба буде взяти з собою.
Площа його складає 55 кв. м: кухня-студія, 2 кімнати, туалет і душова. Для відпочиваючих тут є бойлер, плита, мікрохвильова піч, холодильник, телевізор, чайник, тостер, підігрів підлоги. Також у нагоді гостям стануть тераса і місце для паркування автомобіля. Будинок здається максимум на 6 гостей.
Ціна оренди: 2300 грн на добу.
Таунхаус на березі Десни
Ще одна вельми цікава пропозиція — двоповерховий таунхаус в селі Хотянівка. Будинок розташований на березі Десни та має сучасний дизайнерський ремонт. Для відпочинку гостей тут є дві спальні з двоспальними ліжками, суміжна вітальня, кухня з виходом у двір, та два санвузли.
Крім того в таунхаусі встановленні кондиціонери, а підлга оздоблена підігрівом. На території є мангали, дитячий майданчик, батут, шезлонги та тенісний стіл.
Ціна оренди: 3000 грн за будній день і 5000 у вихідні та святкові дні. Оренда на місяць коштує 40 тис. грн плюс електроенергія. Здається будинок мінімум на дві доби.
"Найкращий екобудинок України"
Саме так його охарактеризував автор оголошення. Він також додав, що цей будинок є переможцем у номінації "Екодім України" 2017 року. Втім, відпочиваючим слід знати, що будинок розташований за 10 кілометрів від міста Буча.
Двоповерховий котедж знаходиться на території котеджного містечка "Біг Бен", у лісовому масиві. В будинку та на ділянці є все необхідне для гарного відпочинку: дві спальні з двоспальними ліжками, вітальня, два санвузли, душова, ванна, басейн з підігрівом та очищенням води, інфрачервона сауна, зона барбекю.
Ціна оренди залежить від кількості гостей:
- до 4 осіб — 3500 грн/доба;
- 5 осіб — 4000 грн/доба;
- 6 осіб — 5000 грн/доба;
- 7 осіб — 5500 грн/доба;
- 8 осіб — 6000 грн/доба;
- 9 осіб — 6500 грн/доба;
- 10 осіб — 7000 грн/доба;
- понад 10 осіб: 7000 грн/доба плюс 300 грн з людини.
Діти до 7 років — безкоштовно.
Заміський котедж
Заміський котедж у селі Займище. Знаходиться в 30 км від станції метро "Позняки" у бік Борисполя. Автор оголошення підкреслює: будинок здається тільки адекватним, культурним та не галасливим компаніям.
На першому поверсі будинку розташовані кухня-студія, спальня, санвузол та душ. На другому поверсі: дві спальні та вітальня. Всього 14 спальних місць.
У котеджі та на території є п’ять місць для паркування, озеро, чан, лазня, одна крита та дві відкритих альтанки, апітерапія, гойдалка, мангал.
Ціна оренди:
Будні (пн-чт) — 3000 грн/доба;
Вихідні (пт, нд) — 3500грн/доба;
Вихідні (сб) — 4000/доба.
Лазня та чан оплачується окремо.
Будиночок в лісі
Будинок знаходиться в селі Лютіж та оточений сосновим лісом. За 300 метрів від нього - Київське водосховище. Автор оголошення підкреслює, що будинок ідеально підійде для романтичного вікенду та сімейного відпочинку.
У будинку 4 кімнати: вітальня-їдальня, дві спальні, гостьова кімната. На кухні вся необхідна техніка. До будинку примикає простора тераса з виходом до зони барбекю, є місця для парковки автомобілів.
Ціна оренди:
Будні (пн-чт) — 4600 грн/доба;
Вихідні (пт, сб, нд) — 5500 грн/доба.
Двоповерховий будинок у Києві
Варіант для тих, хто не любить їхати далеко від Києва. Будинок розташований у приватному секторі Голосіївського району столиці. На першому поверсі будинку є сауна, зал з каміном, обідній стіл, великий ТВ, м'який розкладний диван. На другому поверсі — два спальні номери з санвузлами.
Також є великий басейн та лазня, проте остання — за додаткову оплату. Максимальна кількість людей — 15.
Ціна оренди: 8000 грн/доба.
Будинок з басейном
У місті Бориспіль здається будинок з великою терасою та басейном. Крім того, на території є піч, мангал, лежаки, батут та гойдалка.
Кількість спальних місць: 6+.
Ціна оренди: 500 грн/год.
Будинок біля Дніпра
Найдорожчий будинок в нашій підбірці більше схожий на справжній палац. Розташований він в селі Вишеньки та має прямий доступ до Дніпра. Крім того, тут є власна пристань, човен, вудки, спінінги, казан для приготування плова, вертіль та гриль.
На ділянці є невеликий ставок з рибою, черепахами та дикими качками, два будинки: один - 260 кв. метрів, другий - гостьовий будинок, плюс лазня.Також є басейн на 40 "кубів" з нічним підсвічуванням, чотири альтанки, волейбольне поле, міні футбольне поле із зеленим газоном, тенісний стіл та гра дартс. Ділянкою протікає струмок.
Крім того, на ділянці є фінська купіль з гарячою водою, старовинний робочий самовар та професійний більярдний стіл. Автор оголошення підкреслює, що будинок не здається гучним компаніям.
Ціна оренди:
Будні (пн-чт) — 11 000 грн/доба;
Вихідні (пт, сб, нд) — від 16 000 грн/доба.
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