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Росія завдала збитків українській екології на трильйони гривень

25 травня 2023 18:23
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Росія завдала збитків українській екології на трильйони гривень
Російське вторгнення завдало шкоди повітрю, водним та земельним ресурсам України. Фото: copolitic.com.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Сумма збитків українській екології, яка постраждала від російського вторгнення, сягнула 8 трильйонів гривень. Російська армія завдала шкоди атмосферному повітрю, водним та земельним ресурсам України.

Про це повідомив заступник начальника управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Ставнійчук. Його слова наводить "Укрінформ".

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"На сьогодні збитки, завдані атмосферному повітрю, воді та землі, становлять вже майже 2 трлн грн. Збитки по надрах — вже близько 6 трлн грн. Проте робота триває, ми всі розуміємо, що основна мета – отримати репарації за ці збитки. Але, звісно, ми хочемо уніфікувати всі підходи на міжнародному рівні", – сказав Ставнійчук.

Як порахували збитки екології України

Ставнійчук підкреслив, що для підрахунку завданих Росією використовуються сім методик, розроблених Державною екологічною інспекцією та Державною службою геології та надр. 

Крім того, представник екологічного відомства додав, що для вдосконалення цих методик Міндовкілля збирає інформацію та аналізує всі напрацювання міжнародних експертів, а також працює над відповідними директивами ЄС. Згодом їх планують удосконалити.

"Я вважаю, що ці методики, які є зараз, частково будуть змінені після напрацювань. Тобто і міжнародні експерти, і наші фахівці — всі працюють для того, щоб удосконалити максимально ці документи. А зараз основне наше завдання — це збирати кейси. Не буде великою проблемою щось перерахувати потім. Проте важливо, щоб у нас була достатня доказова база, яка надалі буде задіяна для того, щоб отримати всі ці відшкодування в суді", — додав Ставнійчук.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вимирання дельфінів біля Маріуполя на березі Азовського моря набирає обертів. Екологія погіршується у зв'язку з діями російських окупантів.

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