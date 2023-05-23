Росіяни почали частіше банкрутувати та залазити у борги

Президент РФ Володимир Путін. Фото: РосЗМІ

Дубовенко Артур Редактор економічних новин

Росіяни дедалі частіше звертаються до судів для оформлення банкрутства. За перший квартал 2023 року арбітражні суди РФ розглянули на 30% більше справ про банкрутство відносно аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Голова Верховного суду РФ В'ячеслав Лебедєв навіть закликав спростити та прискорити ведення судових процедур щодо банкрутства.

"У першому кварталі цього року арбітражними судами розглянуто на 30% більше справ про банкрутство. У зв'язку з цим потрібне подальше вдосконалення законодавства про банкрутство, спрощення та прискорення судових процедур, уніфікація", — сказав Лебедєв.

Крім того, за даними голови Верховного суду, в Росії також зросла кількість справ про стягнення з росіян боргів — на 23%.

Що таке банкрутство

Банкрутство — це нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів (визнана арбітражним судом чи в результаті процедури позасудового банкрутства).

Подати заяву про банкрутство може компанія чи громадянин, або кредитори чи державні структури.

Арбітражний суд визначає фінансовий стан потенційного банкрута та кількість кредиторів, вивчає можливість реструктуризації заборгованостей, з'ясовує, чи можна погасити кредити наявними у боржника коштами. Якщо цього зробити не можна, то відбувається списання всіх боргів банкрута. Його майно розпродають, щоб кредитори повернули собі хоч частину витрачених грошей.

Нагадаємо, навесні відновилося стрімке зростання бюджетного дефіциту РФ. Тільки у квітні він виріс на 1 трлн руб і за чотири місяці 2023 року становить 3,4 трлн. Експерти прогнозують, що випривляти ситуацію влада РФ почне з розміщення облігацій федерального займу, проте цього буде недостатьо. Далі скоротять державне субсидування і "вріжуть" фінансування регіонам.