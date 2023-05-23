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Російські компанії відмовляються страхувати життя мешканців Бєлгородщини

23 травня 2023 19:17
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор економічних новин
Російські компанії відмовляються страхувати життя мешканців Бєлгородщини
Зруйнований будинок нібито в Бєлгородській області. Фото: РосЗМІ
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор економічних новин

Підприємства Бєлгородської та Курській областей зіткнулися з проблемами зі страхуванням об'єктів та співробітників. Страхові компанії відмовляються укладати договори з підприємствами буцімто через обстріли областей Україною.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Як зазначається, в такій ситуації опинилися всі підприємства Бєлгородської області, які працюють у "50-кілометровій зоні досяжності української артилерії".

"Банки перестали розглядати застави, що перебувають у цій прикордонній зоні, або стали оцінювати їх у розмірі нуля рублів. Страхові компанії перестали страхувати об'єкти і відмовляли у виплатах у зв'язку з невідповідністю прописаної в полісі статті", — зазначив голова білгородського відділення організації "Ділова Росія" Сергій Лісов.

Він додав, що бізнес на Бєлгородщині вже зіткнувся з дефіцитом робочої сили і навіть зарплата за подвійною ставкою не вирішує цієї проблеми. За словами Лісова, це викликано мобілізацією, а також небажанням росіян працювати в небезпечному для життя регіоні.

В Курській області також не хочуть страхувати життя

Така сама ситуація спостерігається і в Курській області. Там також страховики відмовляються надавати свої послуги компаніям і приватним особам. 

"Коли я хотів у рамках соціальної відповідальності застрахувати працівника, який перебуває безпосередньо у прикордонній зоні, мені це зробити не вдалося", — наголосив генеральний директор групи компаній "Агропромисловий альянс "Південь" Андрій Семиноженко.

За словами Семиноженка, страховики звернули свої програми у сегменті життя та здоров'я і за це їх "важко звинуватити", оскільки вони працюють заради прибутку.

Нагадаємо, російські добровольці заявили, що Легіон "Свобода России" та "Російський добровольчий корпус" продовжують звільнення Росії від путінського режиму в Бєлгородській області. Вони наголосили, що силовики не змогли нічого протиставити патріотам-добровольцям.

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