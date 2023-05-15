Росії заборонять відновлювати імпорт газу до Європи

G7 і ЄС заборонять відновлювати імпорт російського газу. Фото: greendeal.org.ua

"Велика сімка" та Європейський Союз планують заборонити Росії відновлювати імпорт газу за маршрутами, де Кремль припинив його постачання. Відповідне рішення має бути прийняте на саміті G7, який відбудеться у Хіросімі у четвер, 18 травня.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на проєкт заяви G7 та посадовців, які беруть участь у переговорах.

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Що заборонять

Проєкт заяви передбачає заборону відновлення постачань російського газу по трубопроводах до таких країн, як Польща та Німеччина — минулого року РФ припинила постачання "блакитного палива" в ці країни. Таким чином західні держави хочуть переконатися, що енергетичні доходи Росії не будут зростати.

У проєкті заяви G7 також говориться, що група провідних економік світу і надалі буде скорочувати використання російських енергоносіїв, "включно із запобіганням повторному відкриттю шляхів, які раніше були закриті", принаймні доти, поки "не буде розв'язання конфлікту" в Україні.

Видання зазначає, що така заборона є знаковою, адже напочатку россійского вторгнення до Украини, країни ЄС не наважувались на заборону постачаня газу з РФ, через їхню величезну залежність від московського газу. Проте за останні місяці європейським країнам вдалось суттєво знизити ціни на енергоносії. Цього вдалось досягти з допомогою скорочення попита узимку, прискорення розгортання відновлюваної енергії та використання альтернативних джерел постачань.

Нагадаємо, що США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб посилити тиск на її економіку. Плани будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів країн G7 в Японії.