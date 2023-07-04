Розмитнення авто — які суми сплатили українці

Транспорт на автостоянці. Фото: google.com

В Україну з 1 липня минулого року, відколи скасували пільги, громадяни завезли з розмитненням 255,7 тисячі транспортних засобів. Це суттєво поповнило державний бюджет.

Такі дані навів представник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк.

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Скільки коштів надійшло до бюджету

За словами Железняка, сумарно до бюджету надійшло 35,32 млрд гривень завдяки скасуванню пільг на розмитнення авто.

Він зауважив, що дехто застерігав про можливе скорочення податкових надходжень на тлі зниження кількості ввезених авто, однак цього не сталося.

"Досі вважаю найкращою ідеєю суттєво знизити ціну розмитнення і пропорційно це перекласти в акциз на паливо, але це не входить до концепту "прості рішення", — наголосив заступник голови Податкового комітету.

Як вираховують суму за ввезене авто

У 2023 році, щоб розмитнити легкове авто, потрібно сплатити мито, акциз та ПДВ. Формула розмитнення виглядає наступним чином:

сума розмитнення = акцизний податок + ввізне мито + ПДВ

Після оплати митних платежів необхідне проходження сертифікації та реєстрація у Сервісному центрі МВС, де нарахують збір до Пенсійного фонду України (ПФУ) у 3-5% залежно від вартості авто.

Для електрокарів, уперше завезених в Україну, передбачений тільки один акцизний податок. Мито, ПДВ та збір до Пенсійного фонду не нараховують.

Більше про авто

Нагадаємо, днями головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив про оновлення процедури купівлі-продажу авто. Згідно з постановою Кабінету міністрів, скасовується вимога про проведення експертного обстеження при перереєстрації автомобіля.

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