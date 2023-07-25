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Санкції в дії: банкомати в РФ перестали приймати валюту

25 липня 2023 11:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Санкції в дії — банкомати в РФ не приймають валюту
Американська валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Росії на тлі запровадження санкційних обмежень щодо фінансового сектора банкомати перестали приймати валюту. Зараз такої опції немає у більшості фінансових установ.

Про це пише російське видання "Известия".

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Проблеми з валютою в РФ

 Як зазначає видання, з 13 великих російських кредитних організацій в 11 відсутня опція внесення іноземної валюти.

Нема такої можливості у банкоматах наступних фінустанов: Ощад, ВТБ, банк "Відкриття", Райффайзенбанк, Юнікредитбанк, Газпромбанк, Радкомбанк, МКБ, РСГБ, ПСБ та Росбанк. Приймають валюту банкомати "Альфа-Банку" та "Тінькофф".

За словами експертів, відповідні зміни можуть бути пов'язані із санкціями проти російського фінансового сектора, запровадженими країнами Заходу. Також це могло стати наслідком заморожування коррахунків та дедолараризації в РФ.

Повідомляється, що зараз готівкову валюту можна вносити тільки у відділеннях банків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 22 липня "Сенс Банк" з російським "корінням" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності. 

Також ми писали, що влада Республіки Кіпр заморозила рахунки 13 осіб з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Їх обвинувачують у тому, що вони нібито допомагали російським олігархам обходити санкції, які були на них накладені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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