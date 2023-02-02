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СБУ виявила на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті багатомільярдні зловживання

2 лютого 2023 11:38
lis.jpg - Ксенія Лисновська
СБУ виявила зловживання на Полтавському ГЗК на 2 млрд грн
Одному з топменеджерів повідомили про підозру
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, що входить до складу групи компаній Ferrexpo, знайшли багатомільярдні зловживання. Одному з топменеджерів повідомили про підозру.

Про це поінформував пресцентр Служби безпеки України (СБУ).

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Деталі

Зазначається, що підозру оголосили спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора України.

За версією слідства, дії топменеджера дозволили підприємству ухилитися від сплати до державного бюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд. Збитки, завдані державі, оцінюють у близько 2 мільярди гривень. Це підтвердили висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування.

Слідчі з'ясували, що посадовець, починаючи з 2018-го і до 2021 року, вносив недостовірні дані в офіційні документи підприємства.

Кримінальне провадження порушили за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 212 — Ухилення від сплати податків, зборів;
  •  ч. 1 ст. 366 — Службове підроблення.

Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Служба безпеки встановлює усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення.

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки виявило чергових порушників: переможці державних закупівель ухилились від сплати податків на суму майже 400 млн доларів. Йдеться про постачальників продуктів харчування для державних структур.

Також ми писали, що у роботі Фонду державного майна України (ФДМУ) виявили порушень на 90 млрд гривень. Є ризики втрати майна на понад 56 млрд гривень. Такі підсумки проведеного аудиту Рахункової палати України.

Минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.

 

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