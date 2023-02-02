СБУ виявила зловживання на Полтавському ГЗК на 2 млрд грн

СБУ виявила на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті багатомільярдні зловживання
На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, що входить до складу групи компаній Ferrexpo, знайшли багатомільярдні зловживання. Одному з топменеджерів повідомили про підозру.
Про це поінформував пресцентр Служби безпеки України (СБУ).
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Зазначається, що підозру оголосили спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора України.
За версією слідства, дії топменеджера дозволили підприємству ухилитися від сплати до державного бюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд. Збитки, завдані державі, оцінюють у близько 2 мільярди гривень. Це підтвердили висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування.
Слідчі з'ясували, що посадовець, починаючи з 2018-го і до 2021 року, вносив недостовірні дані в офіційні документи підприємства.
Кримінальне провадження порушили за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 212 — Ухилення від сплати податків, зборів;
- ч. 1 ст. 366 — Службове підроблення.
Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Служба безпеки встановлює усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення.
Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки виявило чергових порушників: переможці державних закупівель ухилились від сплати податків на суму майже 400 млн доларів. Йдеться про постачальників продуктів харчування для державних структур.
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