Рейтинг найдорожчих оголошень на OLX

Багатий чоловік. Джерело: vox.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У світі онлайн-торгівлі прості речі можуть іноді коштувати, як справжній скарб або зореліт. На звичайні предмети обігу деякі користувачі OLX ставлять, м'яко кажучи, дуже дивні ціни. Інша категорія захмарних цін в оголошеннях — палаци, резиденції та земельні ділянки. Цікаво, чи реально хтось купує таке на OLX?

Новини.LIVE зібрали найдорожчі оголошення на OLX.

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Готель у центрі Батумі

Хочете стати власником готелю в центрі грузиньского міста Батумі? Тоді вам на OLX. Ну, це якщо у вас в гаманці є зайві 35 мільйонів доларів.

Виклавши цю суму ви станете щасливим власником площі в 24 тис. квадратних метрів. У вашому розпорядженні буде 261 апартамент.

Скріншот оголошення з продажу готелю в Батумі. Джерело: OLX

Срібна сережка

А як вам срібна сережка за 1 мільярд гривень? Не комплект, а одна. Певно, якщо б їх було дві, то коштували б вони два мільярди.

Втім автор оголошення натякає, що це антикваріат. Ми його не до кінця зрозуміли — дуже мало сенсу в цьому наборі граматичних помилок. Цитуємо без купюр:

"Єто товар скільки стоє хочу узнать межет кому нада меже хто хто занімаєця Антіквариатами".

Скріншот оголошення з продажу сережки. Джерело: OLX

Вживаний роутер

А знаєте, що коштує стільки ж, скільки сережка? Ніколи б не здогадались, що це - вживаний китайський роутер. Так, власник теж оцінив його в 1 мільярд гривень. За цю суму ви отримаєте власне роутер и кабель живлення до нього.

Скріншот оголошення з продажу роутера. Джерело: OLX

Босоніжки-туфлі

Тут у нас чи то босоніжки, чи то туфлі за 600 мільйонів 400 тисяч і 100 гривень. Якщо вам здається трохи дивною така ціна на вживане взуття, ви певно просто ще не знаєте, що воно привезене з самої Іспанії.

Скріншот оголошення з продажу босоніжок. Джерело: OLX

Елітна резиденція — "статусна класика"

Певно - це найадекватніше з усіх оголошень. Принаймні тут хоча б є за що платити 16 мільйонів доларів. У селі Хотянівка, Київської області продається справжній палац, який розташований на березі каналу Київського моря.

Резиденція має власну набережну та причал. Комплекс будівель складається з основного будинку, spa-комплексу, двох басейнів, гостьового будинку з усіма зручностями, гаражу на 15 авто, а також будинку для охорони. Територія маєтку 1,35 Га.

Дизайн палацу, судячи з фото, виконаний за всіма вимогами пана Пшонки. Ціна відповідна — 16 мільйонів доларів.

Скріншот оголошення з продажу елітної резиденції. Джерело: OLX

Памперси

Колись бачили найдорожчі памперси в світі? Ми, звісно, не можемо стверджувати, що саме ці найдорожчі в світі, проте ми майже впевнені, що вони входять у список лідерів.

За упаковку з десятьма памперсами автор хоче отримати 500 мільйонів 432 тисячі 217 гривень. Є велика вірогідність, що ніхто ті памперси за такі гроші не купить, але надія вмирає останньою.

Скріншот оголошення з продажу памперсів. Джерело: OLX

"Кабель просто"

Автор цього оголошення продає кабель. "Кабель просто", якщо вірити назві оголошення. Якщо ж уважно прочитати, що написано на котушці, то можна зрозуміти, що це кабель не "просто", а коаксіальний — в основному використовується для передачі даних у системах зв'язку, мовленнєвих та комп'ютерних мережах.

Автор оголошення запевняє, що у нього в наявності є дві котушки по 300 метрів. За один такий моток він хоче отримати всього 9 999 999 євро.

Скріншот оголошення з продажу кабелю. Джерело: OLX

Бізнес в Болгарії

А от автор наступного оголошення продає не "просто кабель", а цілий бізнес в Болгарії. Підприємство, за його словами, виробляє компоненти для виробництва будівельних матеріалів та будівельні матеріали.

Якщо хтось зацікавився — ціна бізнесу 21 мільйон євро. Проте якщо у вас наразі немає такой суми — не біда. Можна купити контрольний пакет підприємства у 80%. Тоді і ціна буде трохи меншою — 17 млн євро.

Скріншот оголошення з продажу бізнесу. Джерело: OLX

"Діамантовий" мобільний номер

Це оголошення для тих, хто завжди хотів собі красивий номер мобільного телефону. Щоправда викласти за "діамантовий" номер доведеться чималеньку суму — 120 тис. доларів. Втім, чого не зробиш, щоб виглядати статусно і солідно.

Скріншот оголошення з продажу бізнесу. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали найдивакуватіші оголошення на OLX та розповіли, наскільки дивні речі іноді намагаються продати українці.