Рейтинг найдорожчих оголошень на OLX

Сережка за мільярд і туфлі за сотні мільйонів: найдорожчі оголошення на OLX
У світі онлайн-торгівлі прості речі можуть іноді коштувати, як справжній скарб або зореліт. На звичайні предмети обігу деякі користувачі OLX ставлять, м'яко кажучи, дуже дивні ціни. Інша категорія захмарних цін в оголошеннях — палаци, резиденції та земельні ділянки. Цікаво, чи реально хтось купує таке на OLX?
Новини.LIVE зібрали найдорожчі оголошення на OLX.
Готель у центрі Батумі
Хочете стати власником готелю в центрі грузиньского міста Батумі? Тоді вам на OLX. Ну, це якщо у вас в гаманці є зайві 35 мільйонів доларів.
Виклавши цю суму ви станете щасливим власником площі в 24 тис. квадратних метрів. У вашому розпорядженні буде 261 апартамент.
Срібна сережка
А як вам срібна сережка за 1 мільярд гривень? Не комплект, а одна. Певно, якщо б їх було дві, то коштували б вони два мільярди.
Втім автор оголошення натякає, що це антикваріат. Ми його не до кінця зрозуміли — дуже мало сенсу в цьому наборі граматичних помилок. Цитуємо без купюр:
"Єто товар скільки стоє хочу узнать межет кому нада меже хто хто занімаєця Антіквариатами".
Вживаний роутер
А знаєте, що коштує стільки ж, скільки сережка? Ніколи б не здогадались, що це - вживаний китайський роутер. Так, власник теж оцінив його в 1 мільярд гривень. За цю суму ви отримаєте власне роутер и кабель живлення до нього.
Босоніжки-туфлі
Тут у нас чи то босоніжки, чи то туфлі за 600 мільйонів 400 тисяч і 100 гривень. Якщо вам здається трохи дивною така ціна на вживане взуття, ви певно просто ще не знаєте, що воно привезене з самої Іспанії.
Елітна резиденція — "статусна класика"
Певно - це найадекватніше з усіх оголошень. Принаймні тут хоча б є за що платити 16 мільйонів доларів. У селі Хотянівка, Київської області продається справжній палац, який розташований на березі каналу Київського моря.
Резиденція має власну набережну та причал. Комплекс будівель складається з основного будинку, spa-комплексу, двох басейнів, гостьового будинку з усіма зручностями, гаражу на 15 авто, а також будинку для охорони. Територія маєтку 1,35 Га.
Дизайн палацу, судячи з фото, виконаний за всіма вимогами пана Пшонки. Ціна відповідна — 16 мільйонів доларів.
Памперси
Колись бачили найдорожчі памперси в світі? Ми, звісно, не можемо стверджувати, що саме ці найдорожчі в світі, проте ми майже впевнені, що вони входять у список лідерів.
За упаковку з десятьма памперсами автор хоче отримати 500 мільйонів 432 тисячі 217 гривень. Є велика вірогідність, що ніхто ті памперси за такі гроші не купить, але надія вмирає останньою.
"Кабель просто"
Автор цього оголошення продає кабель. "Кабель просто", якщо вірити назві оголошення. Якщо ж уважно прочитати, що написано на котушці, то можна зрозуміти, що це кабель не "просто", а коаксіальний — в основному використовується для передачі даних у системах зв'язку, мовленнєвих та комп'ютерних мережах.
Автор оголошення запевняє, що у нього в наявності є дві котушки по 300 метрів. За один такий моток він хоче отримати всього 9 999 999 євро.
Бізнес в Болгарії
А от автор наступного оголошення продає не "просто кабель", а цілий бізнес в Болгарії. Підприємство, за його словами, виробляє компоненти для виробництва будівельних матеріалів та будівельні матеріали.
Якщо хтось зацікавився — ціна бізнесу 21 мільйон євро. Проте якщо у вас наразі немає такой суми — не біда. Можна купити контрольний пакет підприємства у 80%. Тоді і ціна буде трохи меншою — 17 млн євро.
"Діамантовий" мобільний номер
Це оголошення для тих, хто завжди хотів собі красивий номер мобільного телефону. Щоправда викласти за "діамантовий" номер доведеться чималеньку суму — 120 тис. доларів. Втім, чого не зробиш, щоб виглядати статусно і солідно.
Нагадаємо, ми зібрали найдивакуватіші оголошення на OLX та розповіли, наскільки дивні речі іноді намагаються продати українці.