Зарплати в Україні — кому збільшать оплату праці у 2024 році

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні одній з категорій українців підвищили оплату праці у 1,5 раза, до 10,05 тис. грн. Очікується, що у 2024 році сума зросте ще більше.

Про це повідомляє голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Читайте також:

У кого зростає оплата праці

Він зазначив, посилаючись на дані Міністерства економіки, що йдеться про оплату праці для учасників проєкту "Армія відновлення", запущеного рік тому.

Щоб заробити такі кошти, потрібно долучитися до нескладних робіт, які не вимагають спеціальної підготовки, тільки проходження інструктажу:

проведення робіт із забезпечення життєдіяльності українців, що постраждали внаслідок агресії РФ;

робіт з розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання переселенцям соціальних послуг;

плетення маскувальних сіток;

консервування продукції на потреби армії;

допомога з догляду за пораненими військовими в медзакладах;

розбір завалів, відновлення осель та будівель, розчищення пошкоджених залізничних колій та доріг.

На початку програми залученим до "Армії відновлення" платили 6,7 тис. грн, що значно більше, ніж мінімальна допомога з безробіття, яка на той момент становила 1 тис. грн, додав Гетманцев.

До проєкту долучилися вже близько 62 тисячі осіб у 19 регіонах країни.

Голова Фінкомітету зазначив, що в уряді знайшли можливість збільшити оплату за місяць робіт до 10,05 тис. грн, а також зробити ще два етапи підвищення у 2024 році:

у січні — до 10,65 тис. грн;

у квітні — до 12 тис. грн.

Ситуація з безробітними в Україні

За рішенням Фонду загальнообов'язкового державного соцтрахування на випадок безробіття обсяг мінімальної допомоги по безробіттю підвищили на 500 гривень до 1,5 тис. гривень.

Офіційно наприкінці літа цього року рівень безробіття в країні впав до історичного мінімуму. Таких громадян налічувалося 108,7 тис., серед них більшість, 78,8 тис. осіб, — жінки. Для порівняння — рік тому було 278,6 тис. осіб.

Під час війни скорочено термін виплати допомоги з безробіття. Він не може перевищувати 90 календарних днів.

Більше про зарплату

Нагадаємо, на українському ринку праці є низка вакансій, де пропонують заробітну плату значну вищу за середню в країні. Рівень оплати праці залежить від регіону, фаху та професіоналізму українців.

Також ми писали, що у банківській сфері, яка під час війни отримує рекордні прибутки, суттєво зросли заробітні плати. Деякі фінустанови підвищили оплату праці на 35%.