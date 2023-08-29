Є-сервіси у будівельній сфері: Шуляк про користь для держави у цифрах

Корупція у будівельній сфері. Фото: Freepik

Робота Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва має антикорупційний ефект, який вже сягає 1,5 млрд грн на рік. Експерти називають ЄДРССБ одним із успішних прикладів цифрової трансформації.

Більше деталей розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час зустрічі з представниками будівельної галузі.

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"Антикорупційний ефект від цифровізації сфери будівництва вже сягає 1,5 млрд грн на рік, а економія для держави становить 9,6 млрд грн. Тому ЄДЕССБ, де сьогодні вже понад 2,6 млн електронних будівельних документів, 14 електронних адмінпослуг в "Дії", 45 е-кабінетів, в яких працюють понад 72 тисячі підрядників, може вважатися одним з успішних прикладів цифрової трансформації і антикорупційної діяльності", — сказала Шуляк.

Вона зазначила, що держава буде дослухатися до представників будівельної спільноти, аби послуги онлайн сервісу були досконалішими. Шуляк додала, що галузь з 2019 року мріяла про ефективну роботу ЄДЕССБ, аби мінімізувати людський фактор.

Нагадаємо, на порталі "Дія" удосконалили дві важливі будівельні послуги. Це допоможе пришвидшити процес подання заяв та знизить кількість технічних помилок.