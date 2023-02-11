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Що загрожує курсу гривні у 2023-му: у НБУ назвали головні ризики

11 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс гривні у 2023-му — у НБУ розповіли про головні ризики
Надлишок грошей у банківській системі створює загрозу для валютного курсу
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні спостерігається значний профіцит ліквідності у зв'язку з фінансуванням оборонного бюджету. Йдеться про надлишок грошей у банківській системі, що створює загрозу для валютного курсу.

Про це розповів ЗМІ голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

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Ситуація з емісією гривні

Як зауважив керівник Центробанку, у зв'язку з цим регулятор прагне не допустити до виходу надрукованих гривень на валютний ринок.

Так, минулого року Нацбанк був змушений надрукувати для додаткових надходжень дою державного бюджету 400 млрд гривень. Ця ліквідність несе небезпеку для курсової стабільності, тому зараз дуже важливо "зв'язати" ці кошти та контролювати рух шляхом пропозиції привабливих відсоткових ставок для вкладників.

 "За відсутності адміністративних обмежень, через певний психологічний фактор, люди можуть одразу захотіти зняти гроші, і вони опиняться на валютному ринку... Бо якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: "Та, навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку". Але коли роблять пропозицію на рівні 20% замислитеся і залишите гроші в банку", — розповів голова НБУ.

Вимоги до банків

У зв'язку з цим Нацбанк зацікавлений у тому, щоб банки зробили привабливі та адекватні пропозиції для розміщення депозитів. Він попередив українські фінустанови, що більше не буде ситуацій, коли банки отримують значні прибутки у неринковий спосіб, не пропонуючи високі проценти за вкладами.

"Я хочу донести важливий меседж НБУ і впевнений, що нас почують усі банки. Більше не буде такого, що банки отримують значні прибутки у неринковий спосіб і при цьому не пропонують достатньо високі ставки за депозитами. Національний банк вживає достатньо жорсткі заходи для цього та має додаткові важелі впливу. Ми хочемо, щоб банки усвідомили, що вони також відповідають як за захист коштів населення і бізнесу, так і за збереження довіри до національної валюти", — резюмував очільник НБУ.

Друк гривні у 2023-му

Національний банк України (НБУ) уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні у січні поточного року.

Раніше у Центробанку наголошували, що монетизація не здатна вирішити проблеми економіки та бюджету, однак уряд продовжував покладатися на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету, розповідали раніше експерти.

Нагадаємо, раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

На думку керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, на українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде. Також для суттєвого просідання курсу національної валюти немає передумов.

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