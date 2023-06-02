Щоб не залежати від Китаю: Foxconn розширить виробництво iPhone в Індії

Індійці та iPhone. Джерело: ixbt.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Найбільший постачальник компанії Apple Foxconn розпочне виробництво iPhone у південно-індійському штаті Карнатака до квітня наступного року. Проект має створити близько 50 тис. робочих місць.

Про це повідомляє BBC.

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Тайванська компанія Foxconn вже має виробництво в Індії. З 2017 року в сусідньому штаті Таміл Наду виготовляються старі версії iPhone.

Минулого місяця компанія оголосила про купівлю 1,2 млн кв. м. землі неподалік міста Бангалор у штаті Карнатака. Foxconn планує інвестувати 700 мільйонів доларів у новий завод та поставила за мету виробляти на підприємстві 20 мільйонів iPhone.

Навіщо переносити виробництво iPhone

Рішення Apple виробляти свою флагманську модель в Індії та диверсифікувати свої ланцюги поставок за межі Китаю було ухвалено на тлі зростання торгової напруги між Вашингтоном та Пекіном.

Apple виробляє більшу частину своїх телефонів у Китаї. В Індії iPhone збирають лише кілька постачальників Apple, зокрема Foxconn. В даний час на його частку припадає 5% загального обсягу виробництва iPhone.

Нагадаємо, ФСБ звинуватила Apple у зламі тисяч iPhone, що належать російським громадянам і персоналу дипломатичних місій. У заяві ФСБ не уточнюється, до якої саме американської розвідувальної служби вони адресують звинувачення, проте згадується тісна співпраця виробника iPhone — Apple Inc.