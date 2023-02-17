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Шмигаль озвучив, на скільки проіндексують пенсії українцям у 2023-му

17 лютого 2023 14:35
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Індексація пенсій — Шмигаль озвучив, на скільки підвищать виплати українцям у 2023-му
У березні індексація становитиме 20%
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що у 2023 році пенсійні виплати для українців будуть підвищені. У березні індексація становитиме 20%.

Про це повідомляє пресслужба глави уряду.

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Як зазначив Шмигаль, під індексацію підпадатимуть усі категорії громадян, визначені законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Він наголосив, що за дорученням українського президента проведуть індексацію пенсій попри те, що закон про державний бюджет-2023 не передбачає її обов'язковість.

"Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує", — зауважив прем'єр.

За його словами, індексація пенсійних виплат торкнеться понад 10 мільйонів громадян України.

Кому не підвищать пенсії

Підвищення пенсій не стосуватиметься громадян, які мали невеликі зарплати, чи мають маленький стаж.

Як пояснюють фахівці, в рамках індексації підвищується не загальний обсяг пенсії, а саме та частина, яка розрахована за формулою (середній розмір зарплати за три роки множиться на співвідношення власної заробітної плати до середньої, на кількість стажу у роках та на 1%).

При цьому якщо розмір збільшення виявиться більшим, ніж можлива вигода від індексації, то обсяг пенсії не переглядатимуть.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів України запланували здійснити перевірку законності призначення пенсій громадянам. Для цього фахівці розробили відповідний проєкт наказу.

Раніше у Міністерстві соціальної політики уточнили, що планову індексацію пенсій в Україні проведуть 1 березня 2023 року, як це і передбачається пенсійним законодавством. Раніше глава відомства заявляла, що перерахунок може бути зроблений у квітні.

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