Найдивніші квартири в Україні в оренду: ціни і фото

Які лише квартири не здаються в оренду. Фото: na-dache.pro

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Щоденно в Україні публікується величезна кількість оголошень щодо оренди квартир. Серед оголошень іноді з'являються, м'яко кажучи, дуже дивні. Часто це розуміють і самі власники такого житла, намагаючись хоча б оригінальним описом додати квартирі статусності.

Новини.LIVE зібрали найдивакуватіші квартири, що здаються в оренду в Україні, і розповідають, скільки за них треба платити.

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Без ремонту, але біля метро

Почнемо зі столиці. Хотіли б двокімнатну квартиру в таунхаусі, з великою парковкою? Ось вона. Тільки без ремонту, водопостачання та туалету. Власник пише, що тимчасово справляти свої біологічні потреби орендарям доведеться на вулиці. Зовнішній вигляд житла — відповідний. Квартира, якщо так її можна назвати, більше схожа на комірку сторожа чи сквот безхатченків.

Скільки хочуть грошей: за оренду цього житла власник хоче отримувати 1959 гривень на місяць.

Оголошення щодо здачі в оренду квартири без ремонту. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX 1 / 4

2 км від Києва за 1000 гривень

Знову столиця. Ну майже. Всього 2 км від Києва. Але назвати це квартирою просто неможливо. Це вагончик. Так, хтось здає в оренду трейлер, який, таке враження, побував десь у зоні бойових дій. Зате є власна котельня. Так власник вагончику назвав усім відому "буржуйку", яка ідеально доповнює образ цього напрочуд оригінального житла.

"Хто хоче заощаджувати на житлі – ласкаво просимо до нас!" — підбадьорює автор оголошення.

Скільки хочуть грошей: 1000 гривень.

Оголошення щодо здачі в оренду квартири без ремонту. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX 1 / 6

Мініквартира в Одесі

Всі ж бачили "Володаря перснів"? Так от, навіть гоббітам тут було би тісно. Особливо якщо враховувати, що спальня, кухня і ванна кімната — це фактично одне приміщення. Щоправда, варто відзначити, що виглядає квартира достатньо охайно і розташована в центрі Одеси.

"Квартира в 6 кв. м для тих, хто приходить додому поспати і кому важлива близькість до центру", — пише автор оголошення.

Скільки хочуть грошей: 1000 гривень плюс комуналка.

Оголошення щодо здачі в оренду міні-квартири. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX 1 / 4

Квартира з величезним ліжком

Хочете зняти квартиру з величезним ліжком? Ось вона. Знаходиться у місті Кіцмань, Чернівецької області. Щоправда, судячи з фото, крім того самого ліжка, там більше нічого і немає.

Скільки хочуть грошей: 1000 гривень.

Оголошення щодо здачі в оренду квартири з величезним ліжком. Джерело: OLX

Царство килимів

Якщо ваші смаки специфічні і вам до вподоби радянські, даруйте, персидські килими, то це житло точно вам підійде. Хочете килим на підлогу — тут є такий. Килим на стіну? Теж не проблема. Килими є навіть на дивані, в коридорі і на кухні. Щоправда ділити це килимове королівство доведеться з власницею, бо здається лише кімната. Всю цю красу можна орендувати в Дніпрі.

Скільки хочуть грошей: 3200 гривень.

Оголошення щодо здачі в оренду “смарт-квартири”. Джерело: OLX.

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX 1 / 4

Квартира з "частковим" меблюванням

Буває таке, що у орендарів вже є купа своїх меблів, речей та побутової техніки. І їм доводиться грати в тетріс, щоб все це розмістити у новому житлі. Ця квартира саме для таких людей, бо судячи с фото "часткове меблювання" закінчується на батареї опалення. Нема тут також душу, зате є туалет і умивальник. Здається ця квартира у Львові.

Скільки хочуть грошей: 3200 гривень.



Оголошення щодо здачі в оренду квартири “з частковим” меблюванням. Джерело: OLX

Квартира "з нюансами"

Те, що ця квартира, як пише автор оголошення, "з нюансами", в принципі видно з першого погляду. Невідомо, що відбувалося в цьому помешканні раніше, проте виглядає воно, як після навали варварів. Щодо нюансів: у квартирі потрібно підключити водопостачання, купити змішувачі. А ванну (якої теж немає) господар обіцяє привезти особисто.

Є і хороші новини — автор оголошення не проти, щоб в квартирі проживали з тваринами. Здається квартира "з нюансами" в місті Покров, Дніпропетровської області.

Скільки хочуть грошей: 500 гривень.

Оголошення щодо здачі в оренду квартири “з нюансами”. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX 1 / 4

Смарт-квартира

Головне — правильно подати свою пропозицію. Схоже, що саме таку філософію сповідує автор цього оголошення. Ну або він просто не знає правильного тлумачення слова "смарт". Тому що двоярусне ліжко, "буржуйка" і стул замість унітазу — то, здається, не зовсім смарт. Охочим пожити в такій "смарт-квартирі" потрібно знати, що розташована вона в селі Нове, біля Боярки, що під Києвом.

Скільки хочуть грошей: 1500 гривень.

Оголошення щодо здачі в оренду “смарт-квартири”. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення. Джерело: OLX 1 / 4

Квартира за оплату комуналки

А от у місті Харків здають гостинку людям, які просто будуть оплачувати комунальні послуги. Щоправда, орендарям доведеться миритися зі станом помешкання, далеким від "людських" санітарних норм.

Скільки хочуть грошей: 1500 гривень (оплата комуналки).

Оголошення щодо здачі в оренду квартири за оплату комуналки. Джерело: OLX

Фото квартири з оголошення

Фото квартири з оголошення

Фото квартири з оголошення 1 / 4

Студія з оригінальними шпалерами

Остання квартира в нашій добірці знаходиться в Чорноморську Одесської області. Автор оголошення запевняє, що це студія. За наявними світлинами складно сказати, студія це або щось інше. Проте одна деталь звертає на себе увагу. Схоже, що більшість стін у цьому помешканні вкриті фольгованою теплоізоляцією, замість шпалер. Виглядає оригінально. Можна сподіватися, що принаймні там буде тепло взимку.

Скільки хочуть грошей: 1600 гривень.