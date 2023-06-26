Штрафи для банків — Нацбанк посилив покарання за деякі порушення

Працівник на касі банку. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Центробанку.

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Які передбачені штрафи

За інформацією НБУ, виокремили застосування штрафів за найбільш поширені види порушень у сфері протидії відмиванню коштів/фінансування тероризму (ПВК/ФТ):

до 50 млн гривень — за невиконання законодавчих норм щодо управління ризиками;

до 1 млн гривень — за порушення вимог законодавства у питанні невідповідності внутрішніх документів.

Збільшили максимальні штрафи за основні порушення у сфері протидії відмиванню коштів/фінансування тероризму:

до 50 млн грн — за порушення норм щодо неналежної перевірки клієнтів банку;

до 10 млн грн — за порушення норм закону щодо платіжних операцій/переказів грошей;

до 10 млн грн — за неналежне застосування заходів впливу до клієнтів, які є політично значущими.

Підвищені "стелі" штрафів за порушення у питанні валютного законодавства:

від 1 млн грн за одну операцію та від 10 млн за сумою — за порушення фінустановою норм валютного законодавства щодо правил здійснення розрахунків за операціями, торгівлі іноземною валютою, правил переказу валютних цінностей, транскордонного переміщення, неналежного виконання валютного нагляду;

до 1 млн грн — недотримання вимог щодо заходів захисту;

до 1% від розміру зареєстрованого статутного капіталу фінустанови — за низку суттєвих порушень, зокрема недопущення до перевірки чи створення перешкод щодо здійснення перевірки представниками регулятора, ігнорування фінустановою аналізу, перевірки даних про валютні операції;

до 400 тис. грн — за несуттєві порушення норм валютного законодавства у питанні механізму проведення розрахунків за операціями з валютою, здійснення торгівлі іноземною валютою, неналежного здійснення валютного нагляду.

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Нагадаємо, в Україні послабили контроль за фінансовими рахунками "політично значущих осіб". Регулятор ухвалив рішення підвищити ліміт на обсяги операцій для такої категорії людей.

Також ми писали, що із 16 червня Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.