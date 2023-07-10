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Штрафи на сотні тисяч гривень: в Україні почнуть карати за кредити

10 липня 2023 07:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи на сотні тисяч гривень — в Україні почнуть карати за кредити
Людина рахує гроші. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні почнуть стягувати велетенські штрафи у сфері кредитування. Покарання стосуватиметься кредиторів, якщо ухвалять законопроєкт №9422.

Відповідний проєкт закону зареєстрований на парламентському сайті.

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Згідно з ініціативою, великі штрафи призначені для фінансових організацій, що займаються мікрокредитуванням. Каратимуть за перевищення нової допустимої кредитної ставки, а також за кредити із прихованими комісіями та поборами, про які, як правило, не вказано у програмах мікрокредитних організацій.

За новим документом, для фінустанов, що займаються мікрокредитуванням, встановлять максимальну стелю кредитної ставки.  За недотримання нових норм закону щодо максимальних розмірів денної процентної ставки почнуть штрафувати від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (від 85 тис. до 170 тис. гривень).

Пропонують карати за неоголошені платежі за кредитом, які збільшують кредитну ставку, на 5-8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис. до 136 тис. гривень).

У разі ухвалення перевищень річних процентних ставок за кредитами — це обійдеться у 85-170 тис. гривень. Маніпуляції з додатковими платежами коштуватимуть фінкомпанії 300 тис. гривень.

Зараз в країні діють високі ставки за мікрокредитами, які становлять 1,5 тис. відсотків річних.

Українці нарощують борги

За інформацією Національного банку України (НБУ), заборгованість українців за мікрокредитами з початку цього року зросла на сотні мільйонів гривень. Сума взятих позик збільшилася майже на 40%.

У першому кварталі заборгованість громадян за мікрокредитами збільшилася на 663 млн гривень, до 8,7 млрд.

Нагадаємо, ПриватБанк автоматично списуватиме непогашені кредити. Це відбуватиметься при примусовому закритті рахунків.

Також ми писали, що в Україні повернули вимогу до фінустанов про переоцінку та перевірку заставного майна. Стосуватиметься моніторинг не всіх.

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