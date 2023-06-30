Штрафи у понад 30 тис. грн — податкова посилить контроль з 1 липня

Банківська розрахункова картка у руках. Фото: Freepik

З 1 липня 2023 року Податкова служба України матиме право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Про це нагадують фахівці одного з управлінь ДПС.

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Нові вимоги до перевірки фінансових рахунків

Як зазначається, з 1 липня поточного року в рамках закону 2970-ІХ вимагатиметься від підзвітних фінансових установ застосовувати заходи перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи рахунки підзвітні (підлягає обміну).

Нові вимоги стосуються чотирьох категорій організацій, визначених розділом восьмим Загального стандарту звітності CRS:

банки, кредитні спілки;

депозитарні установи, що здійснюють депозитарну діяльність, номінальні утримувачі;

інвестиційні компанії;

страховики та недержавні пенсійні фонди.

Єдиний стандарт автоматичного обміну податковою інформацією (CRS) є документом, що передбачає щорічний автоматичний обмін даними між державами, які імплементували багатосторонню конвенцію щодо співпраці між компетентними органами з питань обміну інформації в автоматичному режимі.

За що виписуватимуть штрафи

У рамках нового закону за ігнорування запиту податкової передбачені штрафні санкції. Так, фіскали мають право звертатися до громадян із письмовим запитом про надання потрібної інформації та їх документального підтвердження. Відповідно до положення п. 73.3 ПКУ, такі запити мають містити:

підстави для запиту, згідно із зазначенням відомостей, які це підтверджують;

перелік запитуваних даних та список документів, які необхідно надати;

печатка контролюючого органу.

Штраф у 33,5 тис. грн (п'ять розмірів мінімальної заробітної платні) передбачений за ненадання:

відповіді платника податків на запит;

неподання чи подання документів не в повному обсязі ;

іншої потрібної інформації.

Що варто знати

Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.