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Штрафи за банківські кредити: у Раді готують новий закон

11 серпня 2023 07:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи за банківські кредити — у Раді готують новий закон
Банківська картка у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитами. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Штрафи за кредитами

Йдеться про законопроєкт №9424 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо споживчого кредитування".

Автори ініціативи зазначають, що, зважаючи на початок в Україні війни, прострочення споживчих кредитних договорів використовується недобросовісними позичальниками, щоб уникнути відповідальності за порушення зобов’язань.

Згідно із пояснювальною запискою, документ пропонує:

  • передбачити можливість обмеження денної процентної ставки за споживчими кредитами;
  • скасувати з дня набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення держрегулювання ринків фінансових послуг" обмеження на стягнення на користь кредитодавця неустойки/штрафу/пені за прострочення зобов’язання.
  • адже продовження існування можливості звільнення від обов’язків сплати на користь кредитодавців неустойки, штрафу чи пені за протермінування виконання зобов’язань упродовж дії карантину є таким, що не відповідає вимогам нинішньої економічної ситуації.

Відповідно до пункту 18 Перехідних положень Цивільного кодексу України, під час дії воєнного стану діє мораторій на нарахування штрафів та пені і їх сплату позичальниками.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 11 вересня 2023 року запровадить нові правила для банків. Регулятор урівняє нормативи обов'язкового резервування фінустановами за фінансами юридичних осіб за ознакою строковості.

Також ми писали, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

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