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Штрафи за нелегальну роботу: в якій країні можуть покарати на понад 200 тис. грн

27 січня 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Штрафи за нелегальну роботу — у Німеччині можуть покарати на понад 200 тис. грн
За нелегальну працю за кордоном передбачені великі суми штрафів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українці, які виїхали за кордон на час війни в різні країни світу, намагаються не втрачати час, а влаштуватися на роботу. При цьому за нелегальну працю за кордоном передбачені великі суми штрафів, зокрема в Німеччині за це доведеться віддати до 5 тисяч євро (у перерахунку —  215 тисяч гривень).

Про це повідомили у німецько-українській асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".

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Покарання за нелегальну роботу у Німеччині

Так, у Німеччині працівників можуть покарати, навіть якщо вони не знали, що їхня робота нелегальна. Міра покарання залежить від того, як оцінять дії винуватця — як адміністративне правопорушення чи як злочин.

Які суми штрафів

Адміністративне правопорушення передбачене особам, якщо їхній бізнес не зареєстрований. У Німеччині існує ремісничий реєстр, куди потрібно подавати документи. Якщо цього не буде зроблено чи буде надто пізно, то сума штрафу може становити до 50 тис. євро (це понад 2 млн гривень). Більший штраф чи навіть арешт загрожує у разі, якщо контролюючі органи вирішать, що бізнесмен скоїв злочин.

"Наприклад, якщо людина "працевлаштувала" найманих працівників і не сплачувала за них внески до фонду соціального страхування або якщо на підприємстві працювали іноземці без відповідного дозволу/потрібних документів, або їхні умови праці були гіршими, ніж у їхніх колег з Німеччини", — зазначають експерти.

Також роботодавців у Німеччині можуть позбавити волі до 5 років за нелегальне працевлаштування, у важких випадках — і більше. Якщо буде доведено, що працевлаштування нелегальне, то працівників і роботодавців можуть звинуватити в ухиленні від сплати податків.

У такому випадку всім працівникам загрожує штраф чи арешт. За діяльність без відповідного дозволу передбачений штраф у розмірі до 5 тисяч євро.

Яких працівників потребують

У Німеччині відкриті тисячі вакансій для трудових мігрантів. На деякі професії — підвищений попит. Найбільший дефіцит на спеціалістів у науковій, технологічній сферах, а також у галузі охорони здоров’я. Фахівці поділяються на три категорії у залежності від рівня кваліфікації.

Які ще існують штрафи у Німеччині

В цій країні суворо карають за недотримання правил дорожнього руху. Так, суми за порушення на дорогах наступні:

  • 55 євро (понад 2 тис. гривень) — за паркування у недозволеному місці;
  • 55 євро — за паркування на місцях для людей з обмеженими можливостями;
  • 70 євро (майже 3 тис. грн) — за перевищення швидкості на 16-20 км/год;
  • 400 євро (понад 16 тис. гривень) — за перевищення швидкості від 91 км/год у межах міста (ліміт — 50 км/год);
  • 100 євро штрафу (більш ніж 4 тис. гривень) — за паркування на смузі для спецтранспорту чи перешкоджання руху швидкої допомоги.

Нагадаємо, українські біженці, які виїхали до Німеччини, отримуватимуть більше фінансової підтримки. Громадяни, які набули нового правового статусу після 90 днів перебування в Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV.

Також повідомлялося, що Латвія продовжує активно допомагати українським біженцям. рятуючись від війни на батьківщині. Рига пролонгувала термін підтримки українців до 30 червня наступного року.

 

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