Штучний інтелект замінить понад 26 млн вакансій на ринку праці та призведе до звільнень
У найближчі роки штучний інтелект зможе повністю замінити певні спеціальності. Деякі компанії розповіли, що планують впровадити ШІ протягом п'яти років.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Видання зазначає, що за даними Всесвітнього економічного форуму, близько 75% опитаних компаній заявили, що мають намір впровадити технології ШІ протягом наступних 5 років, що, за їх прогнозами, може призвести до скорочення до 26 млн робочих місць.
Згідно з прогнозами, скорочення робочих місць стосуватиметься переважно фахівців, які працюють в адміністративних та облікових посадах, зокрема касирів, продавців, операторів введення даних та бухгалтерів.
Впровадження штучного інтелекту може призвести до змін на ринках праці, зокрема, до скорочення робочих місць в деяких секторах та збільшення попиту на фахівців з технологій та кібербезпеки, що може призвести до струсу на ринку праці.
Впровадження ШІ, призведе до змін приблизно чверті робочих місць у світі, зокрема перехід на екологічно чисту енергію і перерозподіл ланцюжків постачання.
В опитуванні взяли участь понад 800 компаній, в яких працює 11,3 млн осіб у 45 країнах світу.
Нагадаємо, що штучний інтелект продовжує дивувати і на цей раз справжній сюрприз чекає на фанатів серіалу "Друзі". Головні актори гумористичного ситкому перетворилися на цинічних та похмурих героїв кримінальної драми 40-х років.