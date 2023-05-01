Штучний інтелект замінить понад 26 млн вакансій на ринку праці та призведе до звільнень

Чоловік звільнюється з роботи. Фото: freepik.com

У найближчі роки штучний інтелект зможе повністю замінити певні спеціальності. Деякі компанії розповіли, що планують впровадити ШІ протягом п'яти років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Деталі

Видання зазначає, що за даними Всесвітнього економічного форуму, близько 75% опитаних компаній заявили, що мають намір впровадити технології ШІ протягом наступних 5 років, що, за їх прогнозами, може призвести до скорочення до 26 млн робочих місць.

Згідно з прогнозами, скорочення робочих місць стосуватиметься переважно фахівців, які працюють в адміністративних та облікових посадах, зокрема касирів, продавців, операторів введення даних та бухгалтерів.

Впровадження штучного інтелекту може призвести до змін на ринках праці, зокрема, до скорочення робочих місць в деяких секторах та збільшення попиту на фахівців з технологій та кібербезпеки, що може призвести до струсу на ринку праці.

Впровадження ШІ, призведе до змін приблизно чверті робочих місць у світі, зокрема перехід на екологічно чисту енергію і перерозподіл ланцюжків постачання.

В опитуванні взяли участь понад 800 компаній, в яких працює 11,3 млн осіб у 45 країнах світу.

Нагадаємо, що штучний інтелект продовжує дивувати і на цей раз справжній сюрприз чекає на фанатів серіалу "Друзі". Головні актори гумористичного ситкому перетворилися на цинічних та похмурих героїв кримінальної драми 40-х років.