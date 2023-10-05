Швейцарія платитиме українським біженцям за повернення додому: скільки можна отримати

Українські біженці в ЄС. Фото: Reuters

Швейцарія виплачуватиме українцям фінансову допомогу за добровільне повернення на батьківщину. Також країна дає оптимальний час на виїзд.

Про це повідомляє Swissinfo.

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Скільки Швейцарія платитиме українцям за повернення додому

Зазначається, що влада країни планує скасувати статус тимчасового захисту "S" для українців у 2024-2025 роках. Очікується, що близько 70 тисяч українців, 80% з них добровільно, повернуться на батьківщину до цього часу.

Швейцарія планує виплачувати кошти, які б мотивували людей не очікувати на закінчення терміну, щоб повернутися додому. Передбачаються виплати сум у розмірі від 1000 до 4000 швейцарських франків (1090 і 4355 доларів) на одну людину. Розмір допомоги залежить від етапу виїзду.

Для країни важливо зробити все для добровільного виїзду українських біженців. Для цього має бути оптимальний час — не надто короткий, щоб все запланувати, і не надто довгий, щоб не відкладати. Тому Швейцарія дає 6-9 місяців, упродовж яких більшість громадян України мають повернутися додому.

Українські біженці за кордоном

Нагадаємо, що європейські країни продовжили тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік. Уже відомий термін безпечного перебування на території ЄС.

Також ми писали, що в Європейському союзі рівень офіційної мінімальної заробітної плати може суттєво відрізнятися. Найменше зараз можуть заробляти українські біженці в семи країнах єврозони.

Додамо, що українські біженці, які перебувають за кордоном, можуть оформити отримання пенсій за допомогою міжнародних поштових переказів. Зараз такою можливістю можуть скористатися громадяни, які проживають в одній із країн ЄС.