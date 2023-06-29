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Скандальні тендери: на Волині скасували торги на будівництво стадіону за 150 млн грн

29 червня 2023 12:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендер з будівництва стадіону на Волині за 150 млн грн скасували
Дитина на футбольному полі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Ківерцях Волинської області скасували торги на масштабне будівництво стадіону з біговими доріжками. Там на тлі війни хотіли витратити 150 млн гривень державних коштів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

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Причини скасування тендеру

Згідно з цією інформацією, гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради вирішив анулювати тендер на закупівлю капітального ремонту футбольного поля по вул. Шевченка, 17. Оголошена вартість — 72,57 млн грн.

Підставою вказане наступне: неможливість усунення порушень через виявлення порушення законодавства у сфері публічних закупівель. У тендерній документації не встановлено вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника.

тендер
Джерело: Prozorro

Також скасували тендер з проведення масштабного ремонту бігових доріжок та тренувальних спортмайданчиків на суму більш ніж 72 млн гривень.

Варто зауважити, що тендер скасували після розголосу у ЗМІ — громадськість розкритикувала наміри Ківерцівської міськради з будівництва багатомільйонного стадіону під час війни.

Більше про тендери

Нагадаємо, столична влада на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами планує закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у компанії "Нафтогаз України" оголосили тендер на закупівлю 1 507 кг кави вартістю 949,4 тисяч гривень. Замовник бажає, щоб це була стовідсоткова арабіка зі смаком сухофруктів, шоколаду й горіхів.

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