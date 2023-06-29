Тендер з будівництва стадіону на Волині за 150 млн грн скасували

Дитина на футбольному полі. Фото: google.com

У Ківерцях Волинської області скасували торги на масштабне будівництво стадіону з біговими доріжками. Там на тлі війни хотіли витратити 150 млн гривень державних коштів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

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Причини скасування тендеру

Згідно з цією інформацією, гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради вирішив анулювати тендер на закупівлю капітального ремонту футбольного поля по вул. Шевченка, 17. Оголошена вартість — 72,57 млн грн.

Підставою вказане наступне: неможливість усунення порушень через виявлення порушення законодавства у сфері публічних закупівель. У тендерній документації не встановлено вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника.

Джерело: Prozorro

Також скасували тендер з проведення масштабного ремонту бігових доріжок та тренувальних спортмайданчиків на суму більш ніж 72 млн гривень.

Варто зауважити, що тендер скасували після розголосу у ЗМІ — громадськість розкритикувала наміри Ківерцівської міськради з будівництва багатомільйонного стадіону під час війни.

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Нагадаємо, столична влада на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами планує закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у компанії "Нафтогаз України" оголосили тендер на закупівлю 1 507 кг кави вартістю 949,4 тисяч гривень. Замовник бажає, щоб це була стовідсоткова арабіка зі смаком сухофруктів, шоколаду й горіхів.