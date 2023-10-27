Скільків боргів Україна виплатить за 25 років

Борги України накопичуються. Фото: google.com

Протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).

Відповідні прогнозні дані опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

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Варто зазначити, що актуальні плани Мінфіну, найімовірніше, будуть коригуватись в залежності від динаміки боргової ситуації.

Скільки боргів має віддавати Україна щороку

Згідно прогнозних даних Міністерства фінансів, протягом найближчих 25 років Україна має виплачувати наступні суми (млрд грн):

Рік Платіж 2023 707,29 2024 909,50 2025 690,55 2026 562,95 2027 491,07 2028 442,91 2029 399,13 2030 368,73 2031 393,61 2032 356,19 2033 306,50 2034 287,33 2035 371,93 2036 242,79 2037 278,20 2038 125,82 2039 120,08 2040 137,63 2041 89,45 2042 176,34 2043 78,29 2044 76,58 2045 74,72 2046 72,55 2047 70,46 2048 55,90

Наочно динаміка майбутніх боргових платежів України представлена на діаграмі нижче.

Для тих, хто бажає подробиць, публікуємо таблиці з докладною структурою прогнозних платежів за державним боргом.

Прогнозні платежі за державним боргом у 2023-2048 роках

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Джерело: Міністерство фінансів України

Джерело: Міністерство фінансів України

Джерело: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, у листопаді вперше з початку 2023 року виплати процентів за державним боргом України перевищать місячний платіж за основною сумою боргу.

Всього в листопаді Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 90,95 млрд гривень.

За внутрішнім боргом сума виплат складає 74,59 млрд гривень, за зовнішнім боргом — 16,36 млрд гривень.

За результатами 2023 року Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 707,29 млрд гривень. За внутрішніми зобов'язаннями сума виплат сягне 584,64 млрд гривень, за зовнішніми — 122,65 млрд гривень.

Сумарно за внутрішніми зобов'язаннями Україна має виплатити 372,78 млрд гривень основного боргу і 211,86 млрд гривень процентів.

За зовнішніми зобов'язаннями сума погашення основного боргу складе 69,35 млрд гривень, процентів — 53,3 млрд гривень.