Скільків боргів Україна виплатить за 25 років

Скільки боргів має віддати Україна протягом найближчих 25 років
Протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).
Відповідні прогнозні дані опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.
Варто зазначити, що актуальні плани Мінфіну, найімовірніше, будуть коригуватись в залежності від динаміки боргової ситуації.
Скільки боргів має віддавати Україна щороку
Згідно прогнозних даних Міністерства фінансів, протягом найближчих 25 років Україна має виплачувати наступні суми (млрд грн):
|Рік
|Платіж
|2023
|707,29
|2024
|909,50
|2025
|690,55
|2026
|562,95
|2027
|491,07
|2028
|442,91
|2029
|399,13
|2030
|368,73
|2031
|393,61
|2032
|356,19
|2033
|306,50
|2034
|287,33
|2035
|371,93
|2036
|242,79
|2037
|278,20
|2038
|125,82
|2039
|120,08
|2040
|137,63
|2041
|89,45
|2042
|176,34
|2043
|78,29
|2044
|76,58
|2045
|74,72
|2046
|72,55
|2047
|70,46
|2048
|55,90
Наочно динаміка майбутніх боргових платежів України представлена на діаграмі нижче.
Для тих, хто бажає подробиць, публікуємо таблиці з докладною структурою прогнозних платежів за державним боргом.
Прогнозні платежі за державним боргом у 2023-2048 роках
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Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, у листопаді вперше з початку 2023 року виплати процентів за державним боргом України перевищать місячний платіж за основною сумою боргу.
Всього в листопаді Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 90,95 млрд гривень.
За внутрішнім боргом сума виплат складає 74,59 млрд гривень, за зовнішнім боргом — 16,36 млрд гривень.
За результатами 2023 року Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 707,29 млрд гривень. За внутрішніми зобов'язаннями сума виплат сягне 584,64 млрд гривень, за зовнішніми — 122,65 млрд гривень.
Сумарно за внутрішніми зобов'язаннями Україна має виплатити 372,78 млрд гривень основного боргу і 211,86 млрд гривень процентів.
За зовнішніми зобов'язаннями сума погашення основного боргу складе 69,35 млрд гривень, процентів — 53,3 млрд гривень.
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