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Скільки коштів витратять на виплати пенсіонерам у 2023-му: в уряді озвучили суму

18 лютого 2023 09:30
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — скільки грошей витратять на виплати у 2023 році
Грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У 2023 році уряд розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян сотні мільярдів гривень. Суми має вистачити на збереження усіх доплат пенсіонерам.

Про це йшлося на засіданні уряду, повідомила його пресслужба у Telegram.

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Як зазначив глава українського уряду Денис Шмигаль, на виплати пенсій витратять близько 700 мільярдів гривень.

Прем'єр уточнив, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року, збереження усіх передбачених законом доплат. Зокрема, йдеться про щомісячні доплати громадянам після 70 років.

"Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у розмірі 500 грн, для пенсіонерів віком від 75 до 80 років — це доплата у розмірі до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів у віці від 70 до 75 років — до 300 грн", — уточнив Шмигаль.

Індексація пенсій

За словами Шмигаля, цьогоріч за дорученням президента проведуть індексацію пенсій, хоч за законом про державний бюджет-2023 вона не є обов'язковою.

Очікується, що пенсії підвищать на 20%. Під індексацію потраплять близько 10 мільйонів українців у рамках закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Більше про пенсії

Нагадаємо, у поточному році на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

Депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.

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