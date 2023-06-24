Соцдопомога та пенсії у червні — ПФУ розповів, чи всі отримали виплати

Грошові купюри у руках. Фото: google.com

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій понад 57 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ.

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Фінансування соцвиплат у червні

Як зазначають у фонді, в країні завершилось перерахування за червень грошових коштів громадянам, зокрема людям пенсійного віку.

"Профінансовано: 57,6 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ПФУ, з цієї суми 10,1 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 47,5 млрд грн — через уповноважені банківські установи.

Також 1,03 млрд грн перерахували на житлові субсидії та пільги, 2,087 — страхові виплати, зокрема 1,013 млн грн — на оплату лікарняних.

У травні Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій українців 57 млрд грн, у квітні — 52,5 млрд грн.

Підвищення пенсій у червні

Як зазначають фахівці ПФУ, цього місяця було здійснено перерахунок для понад 655 тисяч осіб, з яких близько 400 тисяч пенсіонерів отримали більше.

У середньому виплати у пенсіонерів, які продовжують працювати, зросли на 222 гривні.



Зокрема, перерахунок через врахування стажу після призначення пенсії чи попереднього перерахунку торкнувся 537 тисяч громадян. З цього числа виплати збільшили 327,2 тисячі людей, сума підвищення у середньому становила 180 гривень.

78% пенсіонерів отримують виплати через українські банки. Зокрема, через ПриватБанк (4,56 млн, 54%), Ощадбанк (2,99 млн, 36%).

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.