Укрзалізниця продає квитки по-новому, щоб уникнути спекуляцій

Спекуляцій поменшає: Укрзалізниця продає квитки по-новому
Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" оновив правила купівлі квитків на потяги. Це дозволить уникнути спекуляцій.
Про це поінформував пресцентр компанії.
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Нові правила придбання квитків
У пресслужбі наголосили, що ані в мирний, ані у воєнний час не повинно бути спекуляцій та зловживань. Із цією метою Укрзалізниця змінила правила придбання квитків на популярні потяги. Зокрема, на №67/68 Київ — Варшава — Київ.
Щоб унеможливити перепродаж квитків, їх реалізацію перевели виключно в онлайн (застосунок, чат-бот чи сайт компанії). Також запровадили обмеження на купівлю кількості квитків. Продають не більше чотирьох в одні руки.
Примітно, що у перший же день, коли запрацювали оновлені правила, квитки на ці потяги з'явилися у відкритому доступі. Тепер будь-хто має рівні умови для придбання квитка на поїзд. У компанії нагадали, що продаж квитків стартує за 20 діб до відправлення потяга.
Перепродаж квитків
Перекупники знайшли інший спосіб та влаштували "полювання" на квитки, які з'являються у разі їх повернення. У зв'язку з цим представники УЗ провели "контрольну закупівлю" за оголошеннями, які пропонують квитки на потяг до Варшави за "комісію". Завдяки цьому вдалося відстежити "рух квитків", тепер інформацію передадуть у відповідні органи.
Зазначається, що під підозру потрапили самі працівники УЗ, які так заробляли. Тільки за місяць перекупникам допомогли "перехопити" близько 90 квитків на рейси, що прямують у Варшаву.
Нагадаємо, Укрзалізниця закінчила 2022 воєнний рік із чистим збитком у майже 11 млрд гривень. Не допомогла і багатомільярдна державна підтримка.