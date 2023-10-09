Ощадбанк списує гроші з рахунків українців — які причини

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.

Про це йдеться у скарзі одного з клієнтів на сторінці держбанку у соцмережі Facebook.

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Детальніше про списання грошей з рахунків

Як написав клієнт фінустанови у відгуку, після несанкціонованого списання грошей з його поточного рахунку оператор заявив, що так і має бути. Мовляв, списання коштів передбачене умовами договору. Так, якщо клієнт не користується рахунком упродовж року, то банк спише кошти з рахунку у дохід Ощадбанку.

"Начебто я таке підписав багато років тому. Ви дійсно там з глузду з'їхали обкрадати людей? Національний банк України, Ви знаєте про ці шахрайські дії?" — обурився українець у скарзі.

Представники Ощадбанку відреагували на повідомлення. Там зазначили, що дійсно — передбачена комісія за обслуговування неактивного банківського рахунку. Її розмір передбачений тарифами фінустанови і становить 100 гривень.

Окрім того, у банку повідомили, що з усіма тарифами Ощадбанку можна ознайомитися на офіційному порталі за наступним посиланням.

Як зауважили представники банку, списання коштів можна уникнути, якщо бодай раз на рік проводити будь-яку активну операцію. Це може бути зняття готівки, розрахунок у торговельній мережі чи мережі Інтернет.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям намагаються підсовувати фальшиві долари. Минулого року серед усіх іноземних валют, які шахраї давали людям, переважала саме американська. Найчастіше фейковими грошима виявлялися банкноти великих номіналів.

Також ми писали, що в Україні у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.