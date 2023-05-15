Споживчі настрої українців в квітні погіршилися: не вірять у майбутнє

Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,6 пунктів. Фото: uprom.info

У квітні 2023 року індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,6 пунктів та наразі становить 84,6 п. Українці погіршили очікування удразу у декількох пунктах індексу.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

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Зокрема, українці менш впевнені у майбутньому свого особистого матеріального становища (на 1,2 пункта нижче за показник березня), а також у розвитку єкономіки країни. Так, індекс очікуваного розвитку економіки впродовж року склав 89,3 пункта (на 8,4 пункта менше ніж у березні); а індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років — 129,9 пункта (на 14,9 пункта менше).

Натомість трохи зріс індекс поточного становища (ІПС) і складає 52,2, що на 0,8 п. вище ніж у березні. Проте індекс поточного особистого матеріального становища, який є одніє зі складових ІПС також знизився до 42,5, що на 1,2 п. нижче за показник у березні.

"Індекс поточного становища у квітні залишається стабільним, при цьому загальний показник споживчих настроїв дещо знизився за рахунок падіння індексу економічних очікувань. За нашими іншими дослідженнями ми також спостерігаємо зростання частки песимістично налаштованих українців у квітні. Але знову таки, йдеться про очікуванні від майбутнього, а не оцінка стану на даний момент", — зазначили аналітики.

Індекс споживчих настроїв (ІСН) — є провідним показником оцінки тенденцій на споживчому ринку, який використовують у всьому світі. Цей показник є прогнозним індикатором потенційної зміни споживчого попиту в наступних періодах.

Нагадаємо, що у квітні поточного року в Україні знизилися темпи подорожчання продуктів. Так, у квітні ціни зросли на 0,3% проти березня.