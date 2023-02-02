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США виділять Україні $135 млн на відновлення економіки

2 лютого 2023 07:34
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Допомога США — Україна отримає 135 млн на відновлення економіки
154 млн доларів отримають країни, які найбільше постраждали від війни
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про намір передати 154 млн доларів на підтримку двох країн, які найбільше постраждали від війни росії. З них 135 млн доларів на відновлення економіки отримає Україна.

Про це йдеться на офіційній сторінці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Допомога США на відновлення економіки

Як зазначається, 18 млн доларів із цієї суми перерахують на підтримку громадянського суспільства та незалежної преси у росії. Транш допомоги виділять із ліквідованого американсько-російського інвестиційного фонду (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).

"Напад кремля на український народ спустошив економіку України, яка цього року, як очікується, скоротиться більш ніж на 45 відсотків. На Молдову також серйозно вплинули наслідки війни, зокрема висока інфляція, яка призвела до зростання вартості життя", — йдеться у повідомленні.

В агенції зауважують, що негайна підтримка приватного сектора України та Молдови має вирішальне значення для зміцнення країн під час захисту від російської агресії.

Багаторічний партнер USAID Western NIS Enterprise Fund продемонстрував спроможність ефективно підтримувати розвиток приватного сектора в Україні та Молдові. Завдяки коштам партнерський фонд USAID підтримає приватний сектор, що дозволить створити робочі місця, відродити сільське господарство та галузь виробництва. Також це допоможе країнам надалі модернізовувати та розвивати економіки на європейському шляху.

"Фонд США та Росії солідарний із хоробрим російським народом, який виступає проти повномасштабного вторгнення кремля в Україну, і продовжуватиме підтримувати російські незалежні ЗМІ, правозахисників і громадянське суспільство, включно з тими, хто зараз перебуває у вигнанні. USAID пишається партнером у цій діяльності", — додали в агенції.

Нагадаємо, раніше Мінфін США заявив, що не має жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні. Однак вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

24 січня стало відомо, що Європейський Союз виділить Україні додаткові 590 млн євро допомоги. Зокрема, частина грошей піде на військову навчальну місію українських сил.

Окрім того, Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро. Загалом Європейський Союз має намір у 2023 році виділити України 18 млрд євро.

Додамо, що українці та іноземці з початку війни переказали на рахунки Національного банку України (НБУ) та три найбільші фонди країни близько 34 млрд гривень. Кошти перераховували в фонди: United24, Повернись живим, фонд Притули.

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