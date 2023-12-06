Стало відомо, яку суму нададуть Україні Німеччина та ЄІБ на зелену енергетику

Енергетики за роботою. Ілюстративне фото: соцмережі

Німецький уряд та Євроінвестбанк виділять Україні грант на 20 мільйонів євро для розвитку відновлювальної енергетики. Він спрямований на підтримку розвитку відновлюваної енергетики в Україні під час ремонту енергетичної інфраструктури в регіонах.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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За його словами, ця програма покращить енергосистему України та гарантуватиме безперебійну роботу навіть в умовах відключень. Для цього будуть встановлені системи сонячної енергії та геотермальні теплові насоси.

У відомстві додають: така співпраця здатна підвищити стійкість Україн та її відновлення, а також зможе підтримати українські регіони більш економічним та екологічним засобами.

"Орієнтація на "зелену" енергетику — наш стратегічний крок для енергетичної незалежності загалом. Громадські будівлі споживають значну кількість енергії для освітлення, опалення, охолодження та живлення електропристроїв. Інтеграція відновлюваної енергетики має кілька переваг: безперервність надання послуг, економія коштів, скорочення кількості викидів, підвищення стійкості та зменшення нестабільності цін", — сказав Кубраков.

Він пояснив, що ця програма націлена на покращення енергетичну ситуацію у школах, лікарнях та дитсадках. Кошти з гранту виділять громадам та містам, які отримують фінансування в межах чинних кредитних угод ЄІБ. До них можна віднести:

Програму енергоефективності громадських будівель в Україні;

Надзвичайну кредитну програму для відновлення України;

Програму з відновлення України.

Додатково передбачається, що Німецьке товариство міжнародного співробітництва зможе надавати технічну допомогу та консультації для успішного впровадження програми в Україні.

Нагадаємо, що раніше Німеччина оголосила про рішення надати Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть танки Leopard 1 та БМП Marder, снаряди та системи боротьби з дронами.

Ще раніше країна передала Україні новий ЗРК Patriot для захисту критичної інфраструктури в зимовий період.