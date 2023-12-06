Стало відомо, яку суму нададуть Україні Німеччина та ЄІБ на зелену енергетику
Німецький уряд та Євроінвестбанк виділять Україні грант на 20 мільйонів євро для розвитку відновлювальної енергетики. Він спрямований на підтримку розвитку відновлюваної енергетики в Україні під час ремонту енергетичної інфраструктури в регіонах.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Чим буде корисне таке рішення
За його словами, ця програма покращить енергосистему України та гарантуватиме безперебійну роботу навіть в умовах відключень. Для цього будуть встановлені системи сонячної енергії та геотермальні теплові насоси.
У відомстві додають: така співпраця здатна підвищити стійкість Україн та її відновлення, а також зможе підтримати українські регіони більш економічним та екологічним засобами.
"Орієнтація на "зелену" енергетику — наш стратегічний крок для енергетичної незалежності загалом. Громадські будівлі споживають значну кількість енергії для освітлення, опалення, охолодження та живлення електропристроїв. Інтеграція відновлюваної енергетики має кілька переваг: безперервність надання послуг, економія коштів, скорочення кількості викидів, підвищення стійкості та зменшення нестабільності цін", — сказав Кубраков.
Він пояснив, що ця програма націлена на покращення енергетичну ситуацію у школах, лікарнях та дитсадках. Кошти з гранту виділять громадам та містам, які отримують фінансування в межах чинних кредитних угод ЄІБ. До них можна віднести:
- Програму енергоефективності громадських будівель в Україні;
- Надзвичайну кредитну програму для відновлення України;
- Програму з відновлення України.
Додатково передбачається, що Німецьке товариство міжнародного співробітництва зможе надавати технічну допомогу та консультації для успішного впровадження програми в Україні.
Нагадаємо, що раніше Німеччина оголосила про рішення надати Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть танки Leopard 1 та БМП Marder, снаряди та системи боротьби з дронами.
Ще раніше країна передала Україні новий ЗРК Patriot для захисту критичної інфраструктури в зимовий період.
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