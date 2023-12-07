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Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення щодо фінансування України

7 грудня 2023 20:38
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення щодо фінансування України
Міжнародний валютний фонд. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Наступного понеділка, 11 грудня, виконавча рада МВФ планує провести засідання для обговорення аспектів другого етапу реалізації програми EFF в Україні. Це відкриє можливість отримання нового етапу фінансової допомоги для української економіки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директорку Департаменту комунікацій МВФ, Джулію Козак.

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МВФ підтвердив, що для забезпечення фінансової та зовнішньоекономічної стабільності Україна потребуватиме щонайменше 42 млрд доларів зовнішньої підтримки у 2024 році.

"Очікується, що на засіданні Виконавчої ради 11 грудня буде взяте на розгляд питання про другий етап реалізації програми", — зазначила Джулія Козак.

Вона також підтвердила, що в разі ухвалення позитивного рішення, новий етап фінансової допомоги від МВФ для України складе приблизно 900 млн доларів.

Механізм розширеного фінансування (EFF) 

Нагадаємо, 21 березня 2023 року Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди щодо нової програми фінансування на суму 15,6 млрд доларів з терміном на 4 роки.

Також ми повідомляли, що у листопаді представники української влади та експерти МВФ узгодили оновлений пакет заходів економічної та фінансової політики для другого перегляду чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF) на суму близько 15,6 млрд доларів.

Ця програма становить частину загального пакета міжнародної підтримки України, який оцінюється приблизно в 122 млрд доларів.

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