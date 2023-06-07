Стара система перемогла розмитнення в "Дії", — Гетманцев
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев розповіли, чому наразі не реалізована функція з розмитнення транспортних засобів у застосунку "Дія". За словами чиновників цьому заважає чинне законодавство України.
Про це вони розповіли на економічному форумі "Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України", повідомляють Новини.LIVE.
За словами Михайла Федорова, технічна частина запровадження розмитнення авто в "Дії" готова.
"Це для нас принципове питання. Ми впевнені що ця послуга буде "геймченджером" для трансформації всіє митниці. Коли всі побачать як буде працювати ця послуга на митниці, всі будуть в шоці", — підкреслив Федоров.
Чому в "Дії" досі немає функції розмитнення
Функція розмитнення в "Дії" відсутня через недосконалість законодавчої бази. У лютому у Верховній Раді провалили голосування за ухвалення за основу законопроєкту №7466 про митне оформлення транспортних засобів через застосунок "Дія". Він набрав 212 голосів за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Тут, як зазначив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев, "стара система перемогла розмитнення в "Дії".
Проте у планах Мінцифри все ж таки запровадити онлайн-розмитнення. За словами Михайла Федорова, наразі законопроєкт доопрацьовується і буде повторно поданий на розгляд Ради.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову функцію, яку планують запровадити у застосунку "Дія". Вона буде працювати за допомогою штучного інтелекту.