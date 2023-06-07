Стара система перемогла розмитнення в "Дії", — Гетманцев

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев. Джерело: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев розповіли, чому наразі не реалізована функція з розмитнення транспортних засобів у застосунку "Дія". За словами чиновників цьому заважає чинне законодавство України.

Про це вони розповіли на економічному форумі "Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України", повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Михайла Федорова, технічна частина запровадження розмитнення авто в "Дії" готова.

"Це для нас принципове питання. Ми впевнені що ця послуга буде "геймченджером" для трансформації всіє митниці. Коли всі побачать як буде працювати ця послуга на митниці, всі будуть в шоці", — підкреслив Федоров.

Чому в "Дії" досі немає функції розмитнення

Функція розмитнення в "Дії" відсутня через недосконалість законодавчої бази. У лютому у Верховній Раді провалили голосування за ухвалення за основу законопроєкту №7466 про митне оформлення транспортних засобів через застосунок "Дія". Він набрав 212 голосів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Тут, як зазначив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев, "стара система перемогла розмитнення в "Дії".

Проте у планах Мінцифри все ж таки запровадити онлайн-розмитнення. За словами Михайла Федорова, наразі законопроєкт доопрацьовується і буде повторно поданий на розгляд Ради.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову функцію, яку планують запровадити у застосунку "Дія". Вона буде працювати за допомогою штучного інтелекту.