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Світовий банк виділив на ремонт шляхів у деокуповані села $50 млн гранту

11 лютого 2023 07:37
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Допомога Україні — Світовий банк виділив на транспортну інфраструктуру 50 млн доларів
Йдеться про ремонти та відновлення транспортної інфраструктури
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Світовий банк оголосив про новий проєкт допомоги Україні. Йдеться про передачу 50 млн доларів гранту на ремонти та відновлення транспортної інфраструктури.

Про це повідомляється на офіційній сторінці банку.

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Як зазначається, гроші підуть на ремонти доріг, які ведуть у деокуповані населені пункти.

"Мета проєкту — підтримка надання невідкладної гуманітарної допомоги та відновлення, а також збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів. Грантове фінансування для цього проєкту надається в межах Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), незабаром очікується надходження додаткового фінансування в розмірі до $535 млн!", — наголошується у заяві банку.

За підрахунками Світового банку, близько 2,1 тис. сіл, 51 мале та 35 великих, які були звільнені від російських військових, стикаються з проблемою порушення транспортних шляхів через війну.

Загалом транспортна мережа України зазнала прямих збитків, які сягають 29,9 млрд доларів. Підраховано, що економічна шкода від порушення роботи транспорту додатково становить 26,1 млрд доларів (станом на 1 червня 2022 року).

Сукупно росія завдала збитків і руйнувань на суму 600−750 млрд доларів, заявляли в українському уряді. Стільки коштуватиме повоєнна відбудова.

Більше про допомогу від Світового банку

Нагадаємо, Україна може отримати 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих лікарень. Рада директорів Світового банку (СБ) планує схвалити спільний проєкт із Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України до кінця поточного року.

Світовий банк цього року виділить для українського аграрного сектору 50 млн доларів. Гроші нададуть для забезпечення елеваторів генераторами та котлами.

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