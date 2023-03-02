Купівля валюти — економісти розкрили секрет, коли буде найвигідніший курс

На початку весни на валютному ринку очікується зміцнення гривні

В Україні на початку весни на валютному ринку очікується зміцнення гривні через традиційні сезонні фактори. Тому громадянам в цей період найвигідніше інвестувати у долар.

У цьому запевняють фінансові аналітики, повідомляють Новини.LIVE.

Який очікується курс

Так, за словами експертів національна валюта може стати сильнішою на тлі початку "посівної", адже її підготовка щороку позитивно впливає на курс.

"У посівну зазвичай гривня трохи зміцнюється. Для посівної бралися кредити. Кошти приходили, і гривня йшла на закупівлю матеріалів, палива та всього іншого. Агрохолдинги залучали зовнішні дешеві кредити, продавали валюту. Це створювало пропозицію на ринку, і гривня почувала себе досить нормально", — розповів ЗМІ фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Очікується, що курс продажу готівкового долара в Україні саме в цей час сягне 38 гривень за долар, протримається кілька днів і надалі почне зростати. Ціновий коридор можливий на рівні 40-42 гривень за долар.

Відтак, українцям слід поспішати купувати американську валюту.

Водночас серйозної девальвації гривні цього року не прогнозують, адже зовнішнє фінансування очікується регулярним. Завдяки цьому українські золотовалютні резерви вже зросли до 29,9 млрд доларів. Це хороше підґрунтя для стабільності гривні. Тому навіть можливі перебої з отриманням міжнародної фінансової допомоги не нестимуть загрози.

"Навіть у разі затримок із темпами зовнішньої допомоги золотовалютних резервів цілком достатньо, щоб тримати ситуацію стабільною", — зазначає він.

Рекордна купівля валюти

Як свідчать дані НБУ, зокрема, чиста купівля валюти населенням у січні легальними каналами стала найбільшою з початку повномасштабної війни. При цьому у лютому-липні 2022 року населення продавало більше валюти, аніж купувало.

У перший місяць року придбали готівкової іноземної валюти на 1,27 млрд доларів, а продали — на 1,075 млрд доларів. Українці збільшили купівлю безготівкової валюти до 523,9 млн доларів, тоді як її продаж зменшився до 153,38 млн доларів.

Українці тримають гроші у держбанках

За підсумком минулого року, частка державних банків, де населення тримає вклади, зростає.

"Через значні надходження коштів клієнтів, зокрема завдяки державним виплатам, триває зростання частки державних банків (включно з ПриватБанком) за депозитами фізичних осіб — на 0,8 в. п. до 60,6%", — констатують в НБУ.

Наприкінці 2022 року у 67 українських банках перебувало 889,5 млрд грн коштів громадян, найбільше вкладів — у державному ПриватБанку — 314,7 млрд гривень. На другому місці — Ощадбанк (159,8 млрд гривень).

На третьому місці — "Райффайзен Банк" (54,2 млрд гривень). У топ-5 за вкладами: "Універсал Банк" — 46,2 млрд гривень та "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") — 42,4 млрд гривень.

Нагадаємо, минулого року платоспроможні банки за одинадцять місяців минулого року отримали 24,716 млрд гривень прибутку. У рейтингу із прибутковості лідирує державний ПриватБанк.

ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.