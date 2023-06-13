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ТОП-10 найдешевших будинків для відпочинку під Одесою на OLX

13 червня 2023 06:53
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Подобова оренда котеджів в Одесі: ціни на оренду заміських будинків
Дівчина і будинок біля моря. Джерело: sportishka.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Для багатьох українців через війну з Росією наразі закриті дороги за кордон на відпочинок. Але ж і українські міста теж славляться своєю красою, багатством культурного спадку та привабливими природними ландшафтами. Цього літа українці обирають відпочинок в містах та селищах рідної країни.

Новини.LIVE зібрали для вас найбільш доступні заміські будинки, розташовані в Одесі та області, які можна орендувати на декілька днів.

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Будинок за 5 хвилин від моря

Найдешевший будинок в нашому списку знаходиться у селі Крижанівка Одеської області. Як запевняє автор оголошення, житло знаходиться за 5-7 хвилин від моря.

Тут ми одразу застережемо, що зі зрозумілих причин в Україні всі морські пляжі цьогоріч закриті. Купатись в морі зараз досить небезпечно, і спеціалісти цього робити не радять.

Поряд з будинком є магазин, кафе та дитячій майданчик.

Вартість оренди: 150 грн/доба за одну особу.

Оренда будинків в Одесі
Скріншот оголошення про оренду дому за 5 хвилин від моря. Джерело: OLX

Будиночок в Одесі

Автор оголошення здає невеличкий будинок в самій Одесі на 13-й станціі Великого Фонтану. Житло підійде для 2-3 людей. В оселі є Wi-Fi, та кухня. Будинок знаходиться в 18 хвилинах від моря.

Вартість оренди: 200 грн/доба за одну особу.

Оренда будинків під Одесою
Скріншот оголошення про оренду будинка в Одесі. Джерело: OLX

Будинок для літнього відпочинку

В селі Кароліно-Бугаз здається в оренду невеликий двоповерховий будинок. У будинку є чотири окремі кімнати на десять спальних місць. Також тут є окрема кухня, їдальня та всі умови для приготування на відкритому вогні. Крім того, у домі є душова кабіна та кондиціонер.

В 100 метрах від будинку знаходиться продуктовий магазин. Є свій пляж на березі лиману, а до берега моря, пише автор, лише шість хвилин пішки.

Вартість оренди: 200 грн/доба за одну особу.

Оренда будинку в Одеській області
Скріншот оголошення про оренду будинка для літнього відпочинку. Джерело: OLX

Комфортний будинок біля моря

Ще один будинок у Кароліно-Бугаз. Як пише автор, до моря тут 200 метрів. Поряд з домом є озеро.

В трикімнатному будинку є пральна машина, електрочайник, холодильник, фен, праска, мікрохвильова піч, мультиварка, духова шафа та плита.

Вартість оренди: 250 грн/доба за одну особу.

Оренда будинків на Одещщині
Скріншот оголошення про оренду будинка біля моря. Джерело: OLX

Будинок біля пляжу

Ще один одеський будинок з невисокою ціною оренди. Він розташований на вулиці Дача Ковалевського і знаходиться в 600-700 метрах від пляжу "Вікторія". Будинок двокімнатний, поруч з ним знаходяться санаторії "Зелена гірка, "Вікторія" та "Мрія".

В оселі є: два двоспальні ліжка, розкладний диван, холодна та гаряча вода, телевізор, холодильник, пральна машина, чайник, плита, праска, фен, кондиціонер. Крім того, на території є місце для паркування автомобіля та мангал.

Вартість оренди: 250 грн/доба за одну особу.

Оренда дач під Одесою
Скріншот оголошення про оренду будинка біля пляжу. Джерело: OLX

Оренда частини будинку

Автор оголошення надає в оренду кімнати у двоповерховому будинку в селі Фонтанка. В наявності є 2-х, 3-х та 4-х місні "номери". На території є місце для паркування для автомобілів, мангал, літній душ, зона відпочинку (альтанка) та басейн.

У самому будинку є кухня, 2 холодильники, газова плита, духовка, мікрохвильова піч, гаряча вода, телевізор та Wi-Fi.

Автор запевняє, що до моря пішки 15-20 хвилин (приблизно 800 метрів). На березі знаходяться 2 ресторани, а також пляжний комплекс з великим дитячим майданчиком.

Вартість оренди: 250 грн/доба за одну особу.
 

Оренда дач в Одесі
Скріншот оголошення про оренду частини будинка. Джерело: OLX

Будиночок у Лузанівці

У курортному мікрорайоні Одеси Лузанівка здається невеликий будинок, розташований біля моря. У домі є  пральна машина, електрочайник, холодильник, варильна панель, кондиціонер та Wi-Fi. У дворі є місце для паркування автомобіля.

Вартість оренди: 250 грн/доба за одну особу.

Оренда будинків біля моря
Скріншот оголошення про оренду будинка в Лузанівці. Джерело: OLX

Будинок у Чорноморці

Ще один будинок у самій Одесі, розташований в центральній частині району Чорноморка. Як пише автор, оселя підійде для 3-4 осіб. У будинку є: гаряча та холодна вода, душова кабіна, кабельне телебачення, інтернет, холодильник, кухня з плитою. У дворі є місце для автомобіля.

Пляж знаходиться за 200 метрів від будинку. Також поряд розташовані магазини, ресторан та кафе.

Оренда будинків у Чорноморці
Скріншот оголошення про оренду будинка у Чорноморці. Джерело: OLX

Двоповерховий будинок біля моря

Цей двоповерховий будинок теж знаходиться в Одесі, на 16-й станції Великого Фонтану. У трикімнатному будинку є, балкон, лоджія, душова кабіна, ванна, кондиціонер, автономне опалення, праска, прасувальна дошка та Wi-Fi. У дворі є паркувальне місце для автомобіля. Пляж знаходиться в 10 хвилинах, якщо йти пішки.

Вартість оренди: 300 грн/доба за одну особу.

Оренда дачі біля моря
Скріншот оголошення про оренду двоповерхового будинку. Джерело: OLX

Дача на березі моря

Остання позиція у нашому рейтингу - будинок в селі Нова Дофінівка. Перевага цього будинку полягає в тому, що до моря тут йти зовсім не доведеться - стоїть він на самому березі. І навіть має власний клаптик пляжу.

Серед інших зручностей тут є: кондиціонер, два ліжка, душова кабіна, тераса та інтернет. Також є стоянка для автомобіля. Територія охороняється. 

Вартість оренди: 400 грн/доба за одну особу.

Оренда будинків на березі чорного моря
Скріншот оголошення про оренду дачі біля моря. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали кращі варіанти подобової оренди заміських будинків в Київській області. А також розповіли скільки за таке задоволення доведеться заплатити.

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