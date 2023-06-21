Перспективна криптовалюта 2003 року: ТОП 5

Кілька перспективних криптовалют можуть принести чималий прибуток інвесторам. Фото: pixabay

Ринок криптовалют далекий від стабільності. Втім, фахівці радять придивитися до інвестування у перспективні криптовалюти, на яких можна заробити вже у 2023 році.

На думку відомого французького трейдера та фінансового аналітика П’єра Перрена-Монлуї, наразі існує з десяток перспективних криптовалют, які мають високі шанси на ціновий вибух. Розглянемо першу п’ятірку лідерів.

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1. Solana (SOL)

Курс: 16,82451/дол

Надмасштабований та безпечний блокчейн надає ефективні рішення для децентралізованих фінансів (DeFi). Здатний обробляти 50 тис. транзакцій на секунду та використовує механізм консенсусу з підтвердженням історії (PoH). Прогнози до кінця року — позитивні.

2. Polkadot (DOT)

Курс: 4,69126/дол.

Має кілька блокчейнів, що робить мережу більш гнучкою та масштабованою. Токен DOT може перетнути позначку в 100 дол. у 2023 році.

3. ChainLink (LINK)

Курс:5,36144/дол.

Проєкт передбачає завантаження конкретних динамічних даних блокчейну. Токен LINK показує добрий висхідний тренд, який триватиме протягом 2023 року.

4. Uniswap (UNI)

Курс: 4,59123/дол.

Це децентралізована біржа, яка використовує блокчейн Ethereum. За оцінками експертів, у 2023 році токен UNI зможе досягти вартості 40 дол.

5. Cardano (ADA)

Курс: 0,278793/дол.

Один із найбільш масштабованих блокчейнів. Він використовує смартконтракти, здатні створювати нові блокчейн-додатки. Перспективи токена Cardano (ADA) дуже позитивні.

Раніше ми писали про правила безпечної купівлі та продажу криптовалюти в обмінних пунктах.

Також повідомлялося про рішення групи країн G20 про спільний контроль ринку криптовалют.