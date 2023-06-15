Ціни на каву: як подорожчав продукт і скільки коштуватиме в Україні

Приготування кави. Фото: Pexels

У світі шалено зросли ціни на каву, основна причина цього — низький урожай. Та і в Україні ціни на цей товар помітно зростають останні пів року.

Чи стане цей продукт дефіцитним для українців та скільки може коштувати через роки, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів економіст Олександр Хмелевський.

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"Звичайно, що ціни на каву будуть зростати. Це світова тенденція, пов'язана з кліматичними умовами. І для України змінилися логістика. Бо був потік через Чорноморські порти, а зараз треба вести через Європу. Це значно збільшує витрати на перевезення. Це буде позначатися на цінах", — сказав експерт.

Приготування кави. Фото: Pexels

За даними Лондонської біржі, ціна на каву встановила рекорд і вперше за останні 15 років продукт коштує так дорого — ціна сорту Robusta на Лондонській біржі сягнула 2 815 доларів за тонну.

Кілька тисяч доларів. Фото: Google

Деякі експерти вважають, що у світі, ймовірно, буде дефіцит продукту впродовж 2023-2024 років. Однак економіст Хмелевський вважає, що варто давати прогнози від сезону до сезону.

"Я би так не забігав далеко наперед. Що зростуть ціни — це так, і це значить, що вони не впадуть. Будемо сподіватися, що врожай кави буде більший і ціни знизяться. Погода мінлива, цього року буде посуха і урожай буде значно нижчий, а наступного року буде хорошим, будемо сподіватися", — підсумував Хмелевський.

Нагадаємо, на українському ринку чергова хвиля подорожчання сезонних ягід. Зокрема, через холодну погоду гуртові партії полуниці серйозно підскочили у ціні.

За даними НБУ, теракт на Каховській ГЕС у перспективі негативно позначиться на рівні споживчих цін в Україні поточного року. Трагедія ускладнила роботу низки підприємств та в підсумку призведе до часткової втрати врожаю.