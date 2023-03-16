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Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

16 березня 2023 18:15
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на продукти в Україні: Гетманцев дав прогноз
Якими будуть ціни на продовольство навесні 2023 року
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

 

Ціни на продовольство в Україні зросли в умовах війни, але споживачі з початком весни спостерігають зниження цін на деякі продовольчі товари. 

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Що з цінами, чи сповільнюється інфляція і чого очікувати до кінця весни, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

Ціни на продовольство в Україні

— Давайте спочатку визначимось із базовими поняттями. Зниження цін — це дефляція. Авторитетно заявляю, що дефляція у річному вимірі (місяць до місяця минулого року) зараз не реєструється в жодній країні світу, бо світ все ще стикається із руйнівними наслідками цінових шоків, викликаних агресією рф, порушенням ланцюгів поставок, все ще високими цінами на енергетичні ресурси тощо.

Це призвело до рекордних показників інфляції у багатьох країнах минулого року. І, до речі, Україна на цьому фоні із інфляцією (26,6%) близької до країн Прибалтики і нижчою, ніж, наприклад у Молдові, і значно нижче, ніж у Туреччині, виглядало дуже пристойно у регіоні, з врахуванням руйнівної війни.

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев

 Щодо поточного року, у нас за 2 місяці з початку 2023 ціни зросли на 1,5%, в т.ч. на продовольчу групу на 2,9%, а у річному вимірі (лютий 2023 до лютого 2022) відповідно на 24,9% і 31,5%. Так, певні продовольчі товари подешевшали у лютому та від початку року (як наприклад цукор), але загалом ціни зросли.  

Тому йдеться не про дефляцію, а про сповільнення інфляції у річному вимірі, її зниження від пікових значень, досягнутих наприкінці минулого року. 

Інфляція в Україні 

— Зокрема, у лютому інфляція у річному вимірі сповільнилась до 24,9% (проти 26% у січні, 26,6% у грудні), зокрема приріст річних цін на харчові продукти сповільнився до 31,5% (32,8% у січні, 34,4% у грудні). 

Якщо подивитись більш детально на останній звітній місяць, лютий, то місячна інфляція (до січня 2023) була взагалі однією з найменших із початку війни.

Продовольчі товари за лютий подорожчали на 1,5%, з них найбільше овочі (13,9%), фрукти (1,4%), що пов’язано із сезонними факторами. Водночас ціни на соняшникову олію знизились на 0,4%, яйця — на 1,9%, на вершкове масло — не змінились.

Тенденція до сповільнення інфляції, в т.ч. продовольчої, на весну збережеться. За прогнозом НБУ, у найближчі місяці річна інфляція продовжить знижуватись, опустившись до рівня меншого 20% вже у 2-му кварталі, і сягнувши 18,7% за підсумками року. 

Гривня
Фото: УНІАН

Цьому сприятиме:

— збереження фіксованого курсу (і укріплення гривні на готівковому ринку з початку року), в т.ч. за рахунок продовження надходження значних обсягів міжнародної допомоги, 

— беземісійне фінансування дефіциту бюджету, яке поки що не застосовувалось з початку року,

— підтримання відносно жорстких монетарних умов (підвищення норм обов’язкового резервування, збереження ставки НБУ — 25%), 

— зафіксовані ЖК-тарифи для населення (принаймні до кінця поточного опалювального сезону), 

— краща, ніж очікувалась, ситуація в енергетиці/ зменшення цін на ГСМ,

— поступове розширення пропозиції товарів і послуг на фоні все ще слабкого споживчого попиту, 

— поступове сповільнення глобальної інфляції.

Звісно, цінова ситуація буде залежати і від перспектив урожаю. Прогнози щодо врожаю на сьогодні стримані (НБУ прогнозує зменшення збору зернових на 15%), але будемо дивитись по посівній, функціонуванню "зернового коридору". Врожай минулого року виявився кращим, ніж очікувалось. 

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