НБУ заявив про рекордні міжнародні резерви України

Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) заявив про історичний рекорд за всю незалежність країни щодо обсягу Міжнародних резервів. У червні вони сягнули 39 млрд доларів.

Про це йдеться на офіційному сайті Центробанку.

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За даними Нацбанку, лише за місяць золотовалютні резерви збільшились на 4,5%. Показник перевищує минулий рекорд 2011 року у 38,35 млрд доларів.

Джерело: НБУ

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, це стало можливо завдяки потужній фінансовій допомозі українських західних партнерів. Він назвав це неймовірним результатом для країни в умовах війни.

"Україна сьогодні — це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залучення міжнародних партнерів — надпотужне, а обсяги зовнішнього фінансування — історичні", — наголосив голова Нацбанку.

За його інформацією, у червні на рахунки уряду було перераховано:

1,6 млрд дол. — від Європейського Союзу (ЄС);

1,2 млрд дол. — від Сполучених Штатів;

69 млн дол. — від Світового банку (СБ);

15 млн дол. — від уряду Фінляндії.

Також минулого місяця відбувся перегляд програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Країна отримала другий транш у 886 млн доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилює фінансовий моніторинг у рамках боротьби з тіньовими доходами українців. У разі виявлення підозрілого руху коштів — громадянам доведеться підтвердити легальність коштів.

Також ми писали, що Нацбанк гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних.